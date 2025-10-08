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Τσεχία: Στόχος ο σχηματισμός κυβέρνησης μέχρι τον Νοέμβριο
Ειδήσεις
13:29 - 08 Οκτ 2025

Τσεχία: Στόχος ο σχηματισμός κυβέρνησης μέχρι τον Νοέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Ο αρχηγός του κόμματος ANO, Αντρέι Μπάμπις, δήλωσε πως ελπίζει να έχει καταλήξει σε συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησης μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, έπειτα από τη νίκη του κόμματός του στις βουλευτικές εκλογές της 3ης και 4ης Οκτωβρίου στη Δημοκρατία της Τσεχίας.

Στόχος του είναι να αντικαταστήσει την κυβέρνηση του κεντροδεξιού πρωθυπουργού Πετρ Φιάλα, μέσω συμμαχίας με δύο μικρότερα κόμματα: τους κεντροδεξιούς, ευρωσκεπτικιστές Αυτοκινητιστές και το ακροδεξιό SPD, που αντιτίθεται στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Ο συνασπισμός θα διαθέτει πλειοψηφία 108 εδρών σε σύνολο 200 στην Κάτω Βουλή.

Ο Μπάμπις δήλωσε μέσω βίντεο στο Facebook ότι επιδιώκει να έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία πριν από την πρώτη συνεδρίαση της νέας Βουλής, οπότε και θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του σώματος – μια απαραίτητη διαδικασία πριν την αποχώρηση της παλιάς κυβέρνησης και τον διορισμό του νέου πρωθυπουργού.

Ο Μπάμπις, που έχει δηλώσει θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ και πολιτικός σύμμαχος του Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, έχει εκφράσει την πρόθεσή του να τερματίσει το σχέδιο προμήθειας όπλων στην Ουκρανία από Τσέχους προμηθευτές με χρηματοδότηση από δυτικές χώρες. Έχει επικρίνει το σχέδιο ως υπερκοστολογημένο και αδιαφανές. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται να αναθεωρεί την αρχική του στάση, ιδίως μετά τις πιέσεις του προέδρου της χώρας Πετρ Πάβελ, ο οποίος έχει καλέσει τα κόμματα να στηρίξουν την πρωτοβουλία.

Σε πιο πρόσφατη δήλωσή του, ο Μπάμπις χαρακτήρισε το σχέδιο μια "καλή ιδέα επί της αρχής", αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να το επαναξιολογήσει και να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια. Πρόσθεσε, επίσης, ότι το σχέδιο ίσως ενταχθεί υπό την εποπτεία του ΝΑΤΟ. Το κόμμα των Αυτοκινητιστών υποστηρίζει την πρωτοβουλία, αντίθετα με το SPD που ζητά την πλήρη διακοπή της βοήθειας προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένης και της στήριξης στους Ουκρανούς πρόσφυγες που φιλοξενούνται στη χώρα.

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