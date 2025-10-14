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Ιράν: Καταδικάστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες για κατασκοπεία υπέρ Γαλλίας και Ισραήλ
Ειδήσεις
16:58 - 14 Οκτ 2025

Ιράν: Καταδικάστηκαν δύο Γάλλοι πολίτες για κατασκοπεία υπέρ Γαλλίας και Ισραήλ

Reporter.gr Newsroom
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Ένα ιρανικό δικαστήριο καταδίκασε δύο Γάλλους πολίτες σε μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης για υποτιθέμενη κατασκοπεία υπέρ της Γαλλίας και του Ισραήλ, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της δικαιοσύνης στις 14 Οκτωβρίου, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση από την Τεχεράνη και το Παρίσι ότι είχε σημειωθεί πρόοδος στην ανταλλαγή κρατουμένων.

Ο ένας εκ των καταδικασθέντων τιμωρήθηκε με έξι χρόνια φυλάκισης για κατασκοπεία για λογαριασμό των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών, πέντε χρόνια για «συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη εγκλημάτων κατά της εθνικής ασφάλειας» και 20 χρόνια εσωτερικής εξορίας για «υποτιθέμενη συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ».

Ο δεύτερος καταδικάστηκε σε 10 χρόνια φυλάκισης για υποτιθέμενη κατασκοπεία υπέρ της Γαλλίας, πέντε χρόνια για «συνωμοσία με σκοπό τη διάπραξη εγκλημάτων κατά της εθνικής ασφάλειας» και 17 χρόνια για ««συνδρομή και υποβοήθηση» στη συνεργασία με τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ».

Σύμφωνα με την έκθεση, οι ποινές μπορούν να προσβληθούν με έφεση εντός 20 ημερών. Παρόλο που η δικαιοσύνη δεν κατονόμασε τους κατηγορούμενους, η Cecile Kohler και ο Jacques Paris είναι οι μόνοι Γάλλοι πολίτες που κρατούνται επί του παρόντος στο Ιράν και πρόκειται για το ζευγάρι που αφορά η υπόθεση.

Τον Ιούλιο, ο γαλλικός κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας France 24 ανέφερε ότι, σύμφωνα με συγγενείς και διπλωματικές πηγές, το ζευγάρι είχε κατηγορηθεί για «κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ». Η Kohler και ο Paris συνελήφθησαν στην Τεχεράνη το Μάιο του 2022, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι το ζευγάρι είχε σχέσεις με την κύρια ένωση εκπαιδευτικών, κάτι που η οικογένεια αρνείται, ενώ έχουν κατηγορηθεί και για υποκίνηση αναταραχών. Ένα βίντεο που μεταδόθηκε τον Οκτώβριο του 2022 έδειχνε την Kohler και τον Paris να «ομολογούν» κατασκοπεία, πρακτική που οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα χαρακτηρίζουν εξαναγκαστική.

Τον Οκτώβριο, Ιράν και Γαλλία έδειξαν σημάδια προόδου για πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων, με στόχο την απελευθέρωση της Kohler και του Paris σε αντάλλαγμα για την Mahdieh Esfandiari, μια ιρανή φοιτήτρια που συνελήφθη φέτος για αντι-ισραηλινή δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ένα άλλο δικαστήριο στο Ιράν αθώωσε και απελευθέρωσε το γαλλο-γερμανό ποδηλάτη Lennart Monterlos την περασμένη εβδομάδα. Παράλληλα, οι εμπειρογνώμονες των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταδίκασαν τη «δραματική αύξηση» των εκτελέσεων, ενώ το ισχυρό Συμβούλιο Φυλάκων ενέκρινε την 1η Οκτωβρίου αυστηρότερες ποινές για κατασκοπεία και συνεργασία με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, μια επιτροπή του ΟΗΕ αποκάλυψε ότι οι ιρανικές αρχές έχουν εκτελέσει πάνω από 1.000 άτομα από την αρχή του έτους, αριθμός που η Διεθνής Αμνηστία χαρακτήρισε τον υψηλότερο των τελευταίων 15 τουλάχιστον ετών.

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