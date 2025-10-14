ΥΠΕΞ Αιγύπτου: 15 Παλαιστίνιοι τεχνοκράτες για τη διοίκηση της Γάζας

Μια 15μελής παλαιστινιακή επιτροπή τεχνοκρατών έχει επιλεγεί για να αναλάβει τη διοίκηση της Γάζας μετά το τέλος του πολέμου, όπως αποκάλυψε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, σε δηλώσεις του στο Associated Press.

Σύμφωνα με τον Αμπντελάτι, τα μέλη της επιτροπής έχουν ήδη εγκριθεί από το Ισραήλ, αν και τα ονόματά τους δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. «Πρέπει να τους αναπτύξουμε για να φροντίσουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων στη Γάζα», τόνισε, προσθέτοντας ότι το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο θα προεδρεύεται από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, θα εποπτεύει τη ροή χρηματοδότησης για την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Ο Αιγύπτιος υπουργός ανέφερε ότι όλες οι παλαιστινιακές παρατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, έχουν αποδεχθεί το σχέδιο. «Η Χαμάς έχει δεσμευθεί να μην αναμειχθεί στη μεταβατική περίοδο και στηρίζει τη δημιουργία της διοικητικής επιτροπής που θα φροντίσει για την καθημερινότητα του λαού της Γάζας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε το Ισραήλ να τηρήσει τις δεσμεύσεις του και να επιτρέψει την ανάπτυξη της επιτροπής και τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. «Η ασφάλεια των αμάχων πρέπει να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο», υπογράμμισε.

Η Αίγυπτος, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία, ανακοίνωσε ότι θα φιλοξενήσει διεθνή διάσκεψη για την ανοικοδόμηση και την ανάκαμψη της Γάζας, με στόχο την κινητοποίηση πόρων και τη χάραξη ενός βιώσιμου πλαισίου ειρηνικής διακυβέρνησης στην περιοχή.