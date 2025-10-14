ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΔΝΤ: Οι προβλέψεις και τα καμπανάκια για την ελληνική οικονομία
Οικονομία
16:46 - 14 Οκτ 2025

ΔΝΤ: Οι προβλέψεις και τα καμπανάκια για την ελληνική οικονομία

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ανάπτυξη 2% για την Ελλάδα το 2025 και το 2026 προβλέπει το ΔΝΤ, εκτιμώντας ότι η ελληνική οικονομία θα «βαδίσει» σε ρότα ανάπτυξης τόσο φέτος, όσο και του χρόνου.  

Συγκεκριμένα, τοποθετεί τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ στο 2% τόσο για το 2025 όσο και για το 2026, σύμφωνα με τη νέα έκθεση World Economic Outlook.

Να σημειωθεί , ότι στο προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 2,2% για το 2025 και 2,4% για το 2026.

Βασική αιτία της πιο μετριοπαθούς πρόβλεψης είναι οι γεωπολιτικές εντάσεις, τα υψηλά επιτόκια δανεισμού και οι εμπορικοί πόλεμοι.

Πάντως, η ελληνική οικονομία φαίνεται να διατηρεί τη δυναμική της, στηριζόμενη στις επενδύσεις, στον τουρισμό και στα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στο μέτωπο της ανεργίας, ο διεθνής Οργανισμός προβλέπει περαιτέρω αποκλιμάκωση, από 9% το 2025 σε 8,4% το 2026, επίπεδα πολύ κοντά στις εκτιμήσεις της Αθήνας (9,1% και 8,6% αντίστοιχα). Η μείωση αυτή αποδίδεται στη συνεχιζόμενη δημιουργία θέσεων εργασίας στους κλάδους των υπηρεσιών, της ενέργειας και των υποδομών, αν και η ανεργία παραμένει ακόμη από τις υψηλότερες στην Ευρωζώνη.

Η ακρίβεια

Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 3,1% το 2025 και θα υποχωρήσει στο 2,5% το 2026, υποδηλώνοντας μια σταδιακή ομαλοποίηση του κόστους ζωής μετά τις έντονες ανατιμήσεις των τελευταίων ετών.

Ωστόσο, το Ταμείο προειδοποιεί ότι οι πιέσεις στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών θα παραμείνουν, κυρίως λόγω των διεθνών τιμών ενέργειας και των αυξημένων μισθολογικών απαιτήσεων.

Ρίσκο το ισοζύγιο από εισαγωγές εξαγωγές

Πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο αναμένεται να διαμορφωθεί στο -5,8% του ΑΕΠ το 2025 και στο -5,3% το 2026.

Το αρνητικό αυτό ισοζύγιο δεν σχετίζεται με τα δημόσια οικονομικά, αλλά με την εξωτερική ισορροπία της χώρας, καθώς η Ελλάδα εξακολουθεί να εισάγει περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες απ’ όσα εξάγει.

Στην ίδια έκθεση, το ΔΝΤ κατατάσσει την χώρα μας στην ομάδα των «Ευρωπαίων οφειλετών» (European debtors), μαζί με την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία, σε αντιδιαστολή με τις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Ελβετία, που χαρακτηρίζονται ως «Ευρωπαίοι πιστωτές» (European creditors).

Η κατηγοριοποίηση αυτή αντανακλά διαρθρωτικές ανισορροπίες εντός της Ευρωζώνης και όχι δημοσιονομικές αδυναμίες, με τον ευρωπαϊκό Νότο να παραμένει περισσότερο εξαρτημένος από τις εισαγωγές.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ
Ειδήσεις

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

Γεωπολιτική «φωτιά» στον πληθωρισμό - Οι δύο μεγάλες απειλές
Οικονομία

Γεωπολιτική «φωτιά» στον πληθωρισμό - Οι δύο μεγάλες απειλές

Η WATT GROUP αναλαμβάνει την αναβάθμιση και 6ετή λειτουργία του ΧΥΤ Πάρου
Επιχειρήσεις

Η WATT GROUP αναλαμβάνει την αναβάθμιση και 6ετή λειτουργία του ΧΥΤ Πάρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

Εργασιακά
01/08/2026 - 12:15

Ο «χάρτης» πληρωμών από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για το διάστημα 3 με 7 Αυγούστου

Πολιτική
01/08/2026 - 12:12

Αναταράξεις στο κόμμα Καρυστιανού: Πώς απαντούν στις νέες αιχμές – Ο ρόλος του Πολιτικού Συμβουλίου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:50

Τραγωδία στην Αθηνών - Λαμίας: Νεκρός οδηγός σε σύγκρουση δύο φορτηγών

Ειδήσεις
01/08/2026 - 11:30

Κίεβο: Τουλάχιστον εννέα νεκροί από ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους

Υγεία
01/08/2026 - 11:10

«Προλαμβάνω»: Συνεχίζεται η χρηματοδότηση του προγράμματος έως το 2030 με 75 εκατ. ευρώ το χρόνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:42

Μαίνεται η πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό - Ύφεση σε Αίγιο και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
01/08/2026 - 10:22

Κοινή παρέμβαση φορέων της Σκύρου: Ζητούν απαντήσεις για την εμπορική λειτουργία των υδροπλάνων

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
01/08/2026 - 10:03

Holcim: Ισχυρό εξάμηνο με ανάπτυξη, εξαγορές και «πράσινες» επενδύσεις – Αναβαθμίζει το guidance για το 2026

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Πολιτική
31/07/2026 - 22:55

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

Υγεία
31/07/2026 - 22:38

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς

Ειδήσεις
31/07/2026 - 22:19

Μυστήριο στην Ελβετία: Άγνωστη ζωονόσος πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Ειδήσεις
31/07/2026 - 21:51

Ιταλία: Αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία – Στους 57 οι νεκροί στη Θέουτα

Ανακοινώσεις
31/07/2026 - 21:15

Dimand: Δύο deals €158,3 εκατ. με τη ΔΕΔΔΗΕ για ακίνητα σε Ελαιώνα και Περιστέρι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ