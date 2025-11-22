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Βανς: «Φαντασιοπληξία» ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο
Ειδήσεις
10:59 - 22 Νοε 2025

Βανς: «Φαντασιοπληξία» ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο

Reporter.gr Newsroom
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Κάθε σχέδιο ειρήνευσης στην Ουκρανία θα πρέπει να τερματίζει τους σκοτωμούς και να προασπίζει την ουκρανική εθνική κυριαρχία, υπογράμμισε την Παρασκευή (21/11) ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, τονίζοντας πως μία τέτοια συμφωνία θα πρέπει να είναι αποδεκτή και από τις δύο πλευρές και να μεγιστοποιεί τις πιθανότητες να μην ξαναρχίσει η σύρραξη.  

Στην ίδια ανάρτησή του στο Χ, ο Βανς υποστήριξε ακόμη ότι η άποψη πως εάν οι σύμμαχοι συνέχιζαν να τροφοδοτούν την Ουκρανία με όπλα και χρήματα, τότες θα ήταν ικανή να κερδίσει τον πόλεμο, είναι αποκύημα της φαντασίας.

Η ειρήνευση δεν θα προέλθει από αποτυχημένους διπλωμάτες ή πολιτικούς που ζουν σε κόσμο φαντασίας, τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως ούτε και οι κυρώσεις εις βάρος της Μόσχας θα βοηθούσαν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σημειώνεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δώσει προθεσμία στον Ουκρανό ομόλογό του να απαντήσει εάν δέχεται ή όχι το αμερικανικό σχέδιο μέχρι τις 27 Νοεμβρίου, τη στιγμή που Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε πως η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία εξαιρετικά δύσκολη απόφαση· ένα δίλημμα εάν θα δεχτεί να χάσει την αξιοπρέπειά της ή έναν από του βασικούς της εταίρους.

Εν τω μεταξύ, σήμερα (Σάββατο, 22/11), πραγματοποιείται η Σύνοδος της G20, όπου - απουσία Τραμπ και Πούτιν - το Ουκρανικό θα βρεθεί σε «πρώτο πλάνο», καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες σκοπεύουν να συζητήσουν το σχέδιο των ΗΠΑ.

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