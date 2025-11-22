Βανς: «Φαντασιοπληξία» ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο

Κάθε σχέδιο ειρήνευσης στην Ουκρανία θα πρέπει να τερματίζει τους σκοτωμούς και να προασπίζει την ουκρανική εθνική κυριαρχία, υπογράμμισε την Παρασκευή (21/11) ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, τονίζοντας πως μία τέτοια συμφωνία θα πρέπει να είναι αποδεκτή και από τις δύο πλευρές και να μεγιστοποιεί τις πιθανότητες να μην ξαναρχίσει η σύρραξη.

Στην ίδια ανάρτησή του στο Χ, ο Βανς υποστήριξε ακόμη ότι η άποψη πως εάν οι σύμμαχοι συνέχιζαν να τροφοδοτούν την Ουκρανία με όπλα και χρήματα, τότες θα ήταν ικανή να κερδίσει τον πόλεμο, είναι αποκύημα της φαντασίας.

Η ειρήνευση δεν θα προέλθει από αποτυχημένους διπλωμάτες ή πολιτικούς που ζουν σε κόσμο φαντασίας, τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως ούτε και οι κυρώσεις εις βάρος της Μόσχας θα βοηθούσαν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Any Ukraine-Russia peace plan has to:



1) Stop the killing while preserving Ukrainian sovereignty.

2) Be acceptable to both Russia and Ukraine.

3) Maximize the chances the war doesn't restart.



Every criticism of the peace framework the administration is working on either… — JD Vance (@JDVance) November 22, 2025

Σημειώνεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει δώσει προθεσμία στον Ουκρανό ομόλογό του να απαντήσει εάν δέχεται ή όχι το αμερικανικό σχέδιο μέχρι τις 27 Νοεμβρίου, τη στιγμή που Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε πως η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με μία εξαιρετικά δύσκολη απόφαση· ένα δίλημμα εάν θα δεχτεί να χάσει την αξιοπρέπειά της ή έναν από του βασικούς της εταίρους.

Εν τω μεταξύ, σήμερα (Σάββατο, 22/11), πραγματοποιείται η Σύνοδος της G20, όπου - απουσία Τραμπ και Πούτιν - το Ουκρανικό θα βρεθεί σε «πρώτο πλάνο», καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες σκοπεύουν να συζητήσουν το σχέδιο των ΗΠΑ.