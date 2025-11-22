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Με το βλέμμα στην Ουκρανία η Σύνοδος της G20: Συνομιλίες για να «ενισχυθεί» το αμερικανικό σχέδιο
Ειδήσεις
10:01 - 22 Νοε 2025

Με το βλέμμα στην Ουκρανία η Σύνοδος της G20: Συνομιλίες για να «ενισχυθεί» το αμερικανικό σχέδιο

Reporter.gr Newsroom
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Στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής είναι στραμμένα σήμερα, Σάββατο (22/11), όλα τα βλέμματα, καθώς ξεκινά η διήμερη Σύνοδος των G20, μία μόλις ημέρα μετά το διάγγελμα του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μέσω του οποίου προειδοποίησε ότι η Ουκρανία είναι αντιμέτωπη με «μία από τις δυσκολότερες στιγμές στην ιστορία της», λόγω της πίεσης να δεχτεί το αμερικανικό σχέδιο.  

Η Ουκρανία αντιμετωπίζει το δίλημμα είτε να χάσει έναν βασικό εταίρο, τις ΗΠΑ, είτε να χάσει την αξιοπρέπειά της, αποδεχόμενη την παράδοση εδαφών, τόνισε χθες (Παρασκευή, 21/11) ο Ζελένσκι, τη στιγμή που ο Ντόνανλτ Τραμπ επιβεβαίωσε πως έχει ορίσει προθεσμία μέχρι τις 27 Νοεμβρίου, προκειμένου να λάβει την απάντηση του Κιέβου για το σχέδιο.

Την ίδια μέρα, μάλιστα, ο Ουκρανός πρόεδρος πραγματοποίησε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, και τον Γερμανό καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Κιρ Στάρμερ, πάντως, φαίνεται πως οι Ευρωπαίοι ηγέτες σκοπεύουν να προσπαθήσουν να «ενισχύσουν» το σχέδιο των ΗΠΑ στο πλαίσιο της Συνόδου· μία Σύνοδο από την οποία θα απουσιάζει τόσο ο Αμερικανός πρόεδρος, όσο και ο Ρώσος ομόλογός του, αλλά και ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε τη συμμετοχή του, καθώς ο Λευκός Οίκος κατηγορεί την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής ότι καταπιέζει τους λευκούς γαιοκτήμονες. Η Νότια Αφρική απορρίπτει τις κατηγορίες ως αβάσιμες. Παράλληλα, στους απόντες θα είναι και οι ηγέτες του Μεξικού και της Αργεντινής.

Οι ηγέτες που θα βρεθούν στη G20 θα συζητήσουν «την τρέχουσα πρόταση που βρίσκεται στο τραπέζι και, υποστηρίζοντας την προσπάθεια του προέδρου Τραμπ για ειρήνη, θα εξετάσουν πώς μπορούμε να ενισχύσουμε αυτό το σχέδιο για την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων», δήλωσε από τη μεριά του ο Κιρ Στάρμερ.

«Δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα σε αυτόν τον πόλεμο που η Ουκρανία να μην έχει ζητήσει από τη Ρωσία να τερματίσει την παράνομη εισβολή της, να αποσύρει τα τανκς της και να καταθέσει τα όπλα της», συνέχισε. «Η Ουκρανία είναι εδώ και μήνες έτοιμη για διαπραγματεύσεις, ενώ η Ρωσία έχει καθυστερήσει και συνεχίζει την δολοφονική της επίθεση».

«Γι’ αυτό πρέπει όλοι να συνεργαστούμε, τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με την Ουκρανία, για να διασφαλίσουμε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη μια για πάντα», συμπλήρωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Νευρικότητα στην Ευρώπη

«Η Ευρώπη έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να καταλήξει σε αυτή τη σταθερή και ενιαία στάση επί του θέματος. Και νομίζω ότι αυτό που ενδεχομένως κάνει αυτό το προσχέδιο είναι να πετάει όλη αυτή την προσπάθεια στα σκουπίδια και να δημιουργεί ένα σενάριο στο οποίο οι Ευρωπαίοι πρέπει πραγματικά να επιστρέψουν στο σχεδιαστήριο», σχολίασε στο Bloomberg η Ρέιτσελ Ρίτσο, ανώτερη συνεργάτιδα στο Atlantic Council’s Europe Center.

«Σήμα» πως η Ευρώπη ανησυχεί έδωσε και η Κάγια Κάλας, η οποία υποστήριξε ότι η παρούσα συγκυρία είναι «πολύ επικίνδυνη» για την υιοθέτηση του αμερικανικού σχεδίου, καθώς τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι προς όφελος της Μόσχας και οι όροι του σχεδίου εναρμονίζονται με τις επιδιώξεις του Κρεμλίνου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, η Κάλας δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Όλοι θέλουμε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά έχει σημασία το πώς θα τελειώσει. Η Ρωσία δεν έχει κανένα νομικό δικαίωμα να απαιτήσει παραχωρήσεις από τη χώρα που εισέβαλε. Τελικά, οι όροι οποιασδήποτε συμφωνίας θα αποφασιστούν από την Ουκρανία».

«Βάση» για συμφωνία, λέει το Κρεμλίνο

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας την Παρασκευή (21/11), ο Πούτιν επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν παρουσιάσει το προτεινόμενο σχέδιο ειρήνης και δήλωσε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει τη «βάση» για μια συμφωνία.

Σημείωσε, βέβαια, ότι δεν είχαν ακόμη πραγματοποιηθεί λεπτομερείς συνομιλίες σχετικά με τους όρους του στο Κρεμλίνο. Υποστήριξε, δε, ότι η Ρωσία ήταν πρόθυμη να «δείξει ευελιξία», αλλά ήταν επίσης έτοιμη να συνεχίσει τον πόλεμο.

Η ατζέντα της Συνόδου

Ο οικοδεσπότης της συνόδου, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις συζητήσεις γύρω από την αλληλεγγύη, την ισότητα και τη βιωσιμότητα.

Οι κεντρικές του επιδιώξεις αφορούν τη μείωση του χρέους των αναδυόμενων και αναπτυσσόμενων κρατών, μια δίκαιη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, υπεύθυνη και ισότιμη αξιοποίηση των σπάνιων ορυκτών, δίκαιη κατανομή των υποχρεώσεων για την προστασία του Κλίματος και την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας.

Χθες (21/11), ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε τις χώρες της G20 να «αξιοποιήσουν την επιρροή και τη φωνή τους για να σταματήσουν τις συγκρούσεις που προκαλούν τόσο θάνατο, καταστροφή και αποσταθεροποίηση παγκοσμίως».

Τελευταία τροποποίηση στις 22/11/2025 - 10:43
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