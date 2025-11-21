ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι για αποδοχή των 28 σημείων έως τις 27/11
Ειδήσεις
18:18 - 21 Νοε 2025

Τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι για αποδοχή των 28 σημείων έως τις 27/11

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνησή του έχει ορίσει προθεσμία έως την επόμενη Πέμπτη (27/11) στο Κίεβο, προκειμένου να απαντήσει αν αποδέχεται το σχέδιο 28 σημείων του Λευκού Οίκου για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Είχα πολλές προθεσμίες, αλλά αν τα πράγματα πάνε καλά, τείνω να παρατείνω τις προθεσμίες. Ωστόσο, τώρα η προθεσμία λήγει την Πέμπτη, την Ημέρα των Ευχαριστιών», διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Fox News.

«Θεωρούμε ότι είναι μια καλή μέρα, είναι η κατάλληλη στιγμή» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Άφησε ωστόσο ένα «παράθυρο» για επέκταση της προθεσμίας, εάν οι συνομιλίες με την Ουκρανία «πηγαίνουν καλά».

«Η Ουκρανία χάνει εδάφη και ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος», τόνισε δε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προβλέπει την παραχώρηση εδαφών από το Κίεβο στη Ρωσία, καθώς και την «de facto» αναγνώριση της Κριμαίας και άλλων ουκρανικών εδαφών, τα οποία κατακτήθηκαν από το Κρεμλίνο, από τις ΗΠΑ ως ρωσικά, σύμφωνα με ένα προσχέδιο του σχεδίου. Θα προβλέπει επίσης τον περιορισμό του μεγέθους του στρατού της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο Τραμπ φέρεται να προειδοποιεί τον Ζελένσκι ότι, αν δεν αποδεχθεί τα 28 σημεία του προτεινόμενου ειρηνευτικού σχεδίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να διακόψουν άμεσα τη στρατιωτική βοήθεια και την παροχή πληροφοριών προς το Κίεβο.

Πολλές από τις ιδέες που παρουσιάστηκαν στο σχέδιο 28 σημείων έχουν απορριφθεί σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις από την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους αξιωματούχους και θεωρούνται μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία. Κίεβο, Παρίσι, Λονδίνο και Βερολίνο επεξεργάζονται αντιπρόταση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deeakiq4dxoh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο Ζελένσκι από τη μεριά του έκανε διάγγελμα προς τον ουκρανικό λαό, λέγοντας πως η Ουκρανία βρίσκεται σε δίλημμα, είτε να χάσει τον βασικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά της.

Ουσιαστικά, ο Ζελένσκι υπονοεί έναν εκβιασμό από την κυβέρνηση Τραμπ., καθώς καλείται είτε να επιλέξει την παραχώρηση εδαφών της Ουκρανίας, είτε να χάσει την αμερικανική υποστήριξη.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/11/2025 - 18:40
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διάγγελμα Ζελένσκι: Η Ουκρανία σε δίλημμα, είτε να χάσει τον βασικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά της
Ειδήσεις

Διάγγελμα Ζελένσκι: Η Ουκρανία σε δίλημμα, είτε να χάσει τον βασικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά της

Διπλωματικό επεισόδιο για μία… καρμπονάρα
Ανεμοδείκτης

Διπλωματικό επεισόδιο για μία… καρμπονάρα

Ουκρανία: Ο Τραμπ «τελειώνει» τον Ζελένσκι – Σοβαρά ερωτήματα για το ρωσοαμερικανικό πλάνο ειρήνης
Ειδήσεις

Ουκρανία: Ο Τραμπ «τελειώνει» τον Ζελένσκι – Σοβαρά ερωτήματα για το ρωσοαμερικανικό πλάνο ειρήνης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κάγια Κάλας: Οι επιθέσεις ουκρανικών drones προκαλούν πανικό στο Κρεμλίνο
Ειδήσεις

Κάγια Κάλας: Οι επιθέσεις ουκρανικών drones προκαλούν πανικό στο Κρεμλίνο

Ρούμπιο: Ο Τραμπ θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο
Ειδήσεις

Ρούμπιο: Ο Τραμπ θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο

Ευρωαγορές: Στα «κόκκινα» με το βλέμμα στους νέους δασμούς Τραμπ
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Στα «κόκκινα» με το βλέμμα στους νέους δασμούς Τραμπ

Νετανιάχου: Συμφωνούμε απόλυτα με τον Τραμπ – Οι Ευρωπαίοι καλοπιάνουν τις ριζοσπαστικές ισλαμικές μειονότητες
Ειδήσεις

Νετανιάχου: Συμφωνούμε απόλυτα με τον Τραμπ – Οι Ευρωπαίοι καλοπιάνουν τις ριζοσπαστικές ισλαμικές μειονότητες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
03/06/2026 - 19:59

Ρούμπιο: Ο Τραμπ θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 19:50

Μασούτης: Η γιορτή για τα πενήντα χρόνια δυναμικής παρουσίας και συνεχούς εξέλιξης

Εργασιακά
03/06/2026 - 19:45

ΑΣΕΠ: 3.000 προσλήψεις χωρίς απολυτήριο Λυκείου – Ειδικότητες και κριτήρια

Ειδήσεις
03/06/2026 - 19:37

Η EBRD υποβαθμίζει τις προοπτικές ανάπτυξης της Τουρκίας για το 2026 και 2027

Ανακοινώσεις
03/06/2026 - 19:26

ΔΕΗ: Στο 17,17% το ποσοστό της CVC μετά την ΑΜΚ

Χρηματιστήρια
03/06/2026 - 19:22

Ευρωαγορές: Στα «κόκκινα» με το βλέμμα στους νέους δασμούς Τραμπ

Ναυτιλία
03/06/2026 - 19:21

Παππάς (Star Bulk Carriers): Οι κεφαλαιαγορές εργαλείο ανάπτυξης για τις ναυτιλιακές εταιρείες

Ναυτιλία
03/06/2026 - 19:18

Αγγελικούση: Το παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 19:12

Η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης πυροδοτεί τον πληθωρισμό

Ειδήσεις
03/06/2026 - 18:57

Νετανιάχου: Συμφωνούμε απόλυτα με τον Τραμπ – Οι Ευρωπαίοι καλοπιάνουν τις ριζοσπαστικές ισλαμικές μειονότητες

Πολιτική
03/06/2026 - 18:49

Πιερρακάκης: Η ρήτρα διαφυγής δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο - Να διαχειριστούμε τα χρήματα με χειρουργική ακρίβεια

Ειδήσεις
03/06/2026 - 18:28

Παιανία: Εννέα συλλήψεις για επίθεση με ρόπαλο και ληστεία σε πάρκο

Ανακοινώσεις
03/06/2026 - 18:16

Crediabank: Από την Παρασκευή (5/6) οι νέες μετοχές στο Euronext Athens

Εργασιακά
03/06/2026 - 18:10

ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 4.747 θέσεις στο Δημόσιο – Ποιους αφορά

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
03/06/2026 - 18:06

Ο Παναγιώτης Ρέτσος στο Allwyn Game Time: Το νέο ξεκίνημα της Εθνικής και οι πιο δύσκολοι αντίπαλοί του

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
03/06/2026 - 17:59

Στο «ραντάρ» της έξυπνης βιομηχανίας η Ελλάδα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:58

Μόσχα: Επιβεβαιώνει την παρουσία Σρέντερ - Ο πιθανός διπλωματικός του ρόλος στις σχέσεις Ρωσίας–ΕΕ

Ναυτιλία
03/06/2026 - 17:56

Ποσειδώνια 2026: Τα δεδομένα για την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των ναυτικών

Επιχειρήσεις
03/06/2026 - 17:50

Deutsche Bank: Αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια στο β’ τρίμηνο – Πιέσεις στη μετοχή

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:44

Ασπρόπυργος: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά - Παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Πολιτική
03/06/2026 - 17:42

Πιερρακάκης: Σημαντική η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία για επενδύσεις στην ενεργειακή ασφάλεια

Σχόλια Αγοράς
03/06/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Διόρθωση ενόψει της καταβολής μερισμάτων των τραπεζών

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:35

Τραγωδία στο Βρετανικό Πολεμικό Ναυτικό: Τρεις νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου σε εκπαιδευτική πτήση

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:31

Ζελένσκι: Έτοιμος για απευθείας συνομιλίες με Πούτιν – Προειδοποιεί για κλιμάκωση των επιθέσεων

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
03/06/2026 - 17:20

ΕΦΕΤ: Ανακαλείται συσκευασία με έτοιμη σαλάτα Μπάρμπα Στάθης - Τι εντοπίστηκε

Πολιτική
03/06/2026 - 17:19

Φαραντούρης: Ζητά ευρωπαϊκή παρέμβαση για την έκθεση του ΔΝΤ για τα κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:13

Δικαστικές κρίσεις διαδοχής σε Άρειο Πάγο και ΣτΕ – Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών

Περιβάλλον
03/06/2026 - 17:04

D-Marin: Ανακοινώνει την πρόοδο του πλάνου βιωσιμότητας, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος 2026

Ειδήσεις
03/06/2026 - 17:03

Ινδία: Εξετάζονται φοροελαφρύνσεις για προσέλκυση ξένων επενδυτών στην αγορά ομολόγων

Ανακοινώσεις
03/06/2026 - 17:02

HelleniQ Energy: Αναδιάρθρωση του ΔΣ μετά από δύο παραιτήσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ