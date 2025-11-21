Τελεσίγραφο Τραμπ στον Ζελένσκι για αποδοχή των 28 σημείων έως τις 27/11

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνησή του έχει ορίσει προθεσμία έως την επόμενη Πέμπτη (27/11) στο Κίεβο, προκειμένου να απαντήσει αν αποδέχεται το σχέδιο 28 σημείων του Λευκού Οίκου για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Είχα πολλές προθεσμίες, αλλά αν τα πράγματα πάνε καλά, τείνω να παρατείνω τις προθεσμίες. Ωστόσο, τώρα η προθεσμία λήγει την Πέμπτη, την Ημέρα των Ευχαριστιών», διεμήνυσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο Fox News.

«Θεωρούμε ότι είναι μια καλή μέρα, είναι η κατάλληλη στιγμή» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Άφησε ωστόσο ένα «παράθυρο» για επέκταση της προθεσμίας, εάν οι συνομιλίες με την Ουκρανία «πηγαίνουν καλά».

«Η Ουκρανία χάνει εδάφη και ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος», τόνισε δε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Το σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία προβλέπει την παραχώρηση εδαφών από το Κίεβο στη Ρωσία, καθώς και την «de facto» αναγνώριση της Κριμαίας και άλλων ουκρανικών εδαφών, τα οποία κατακτήθηκαν από το Κρεμλίνο, από τις ΗΠΑ ως ρωσικά, σύμφωνα με ένα προσχέδιο του σχεδίου. Θα προβλέπει επίσης τον περιορισμό του μεγέθους του στρατού της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο Τραμπ φέρεται να προειδοποιεί τον Ζελένσκι ότι, αν δεν αποδεχθεί τα 28 σημεία του προτεινόμενου ειρηνευτικού σχεδίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να διακόψουν άμεσα τη στρατιωτική βοήθεια και την παροχή πληροφοριών προς το Κίεβο.

Πολλές από τις ιδέες που παρουσιάστηκαν στο σχέδιο 28 σημείων έχουν απορριφθεί σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις από την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους αξιωματούχους και θεωρούνται μεγάλες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία. Κίεβο, Παρίσι, Λονδίνο και Βερολίνο επεξεργάζονται αντιπρόταση.

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Ο Ζελένσκι από τη μεριά του έκανε διάγγελμα προς τον ουκρανικό λαό, λέγοντας πως η Ουκρανία βρίσκεται σε δίλημμα, είτε να χάσει τον βασικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά της.

Ουσιαστικά, ο Ζελένσκι υπονοεί έναν εκβιασμό από την κυβέρνηση Τραμπ., καθώς καλείται είτε να επιλέξει την παραχώρηση εδαφών της Ουκρανίας, είτε να χάσει την αμερικανική υποστήριξη.