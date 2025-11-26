ΗΠΑ: Χαμηλότερες του αναμενόμενου οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας

Την προηγούμενη εβδομάδα ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αίτηση για επίδομα ανεργίας παρουσίασε ήπια πτώση, δείχνοντας ότι οι απολύσεις παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, παρότι συνολικά η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ δυσκολεύεται να δημιουργήσει αρκετές νέες θέσεις για όσους αναζητούν εργασία, μέσα σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης οικονομικής αβεβαιότητας.

Συγκεκριμένα, οι νέες αιτήσεις μειώθηκαν κατά 6.000 και διαμορφώθηκαν στις 216.000, σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση, για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 22 Νοεμβρίου.

Τα στοιχεία αυτά κινήθηκαν αντίθετα από τις προβλέψεις των αναλυτών, οι οποίοι –σε έρευνα του Reuters– ανέμεναν 225.000 νέες αιτήσεις.

Η σχετική έκθεση δόθηκε στη δημοσιότητα μία ημέρα νωρίτερα λόγω της αργίας της Ημέρας των Ευχαριστιών την Πέμπτη.

Παρά τη μείωση των αρχικών αιτήσεων, ο αριθμός των ατόμων που συνεχίζουν να λαμβάνουν επίδομα μετά την πρώτη εβδομάδα –δείκτης της δυναμικής των προσλήψεων– αυξήθηκε κατά 7.000, φτάνοντας τα εποχικά προσαρμοσμένα 1,960 εκατ. για την εβδομάδα έως τις 15 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει το Reuters, αρκετοί οικονομολόγοι θεωρούν ότι οι επιθετικές πολιτικές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο εμπόριο και τη μετανάστευση έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις διστάζουν τόσο να απολύσουν όσο και να προσλάβουν προσωπικό, σχηματίζοντας μια αγορά εργασίας που χαρακτηρίζεται από «ούτε προσλήψεις ούτε απολύσεις».