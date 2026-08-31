Γουόρς στη G20: Η παγκόσμια οικονομία αφήνει πίσω τη στασιμότητα – Σε άνοδο οι επενδύσεις

Την εκτίμηση ότι η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε μια νέα περίοδο διαρθρωτικής ανάπτυξης εξέφρασε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Κέβιν Γουόρς, κατά τη διάρκεια σύντομης τοποθέτησής του στη διάσκεψη της G20.

Ο επικεφαλής της Fed εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές της αμερικανικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η περίοδος παρατεταμένης διαρθρωτικής στασιμότητας φαίνεται να ανήκει πλέον στο παρελθόν.

«Καθώς εμφανίζομαι σήμερα, 100 ημέρες μετά την έναρξη της θητείας μου, θα ήθελα να επαναλάβω ένα σχόλιο που έκανα πριν από μία-δύο ημέρες στο Jackson Hole», ανέφερε ο Γουόρς, παραπέμποντας στην ομιλία που πραγματοποίησε την Παρασκευή στο ετήσιο συμπόσιο της Fed στο Γουαϊόμινγκ.

Όπως σημείωσε, η διαρθρωτική οικονομική στασιμότητα «φαίνεται πλέον να αποτελεί περιγραφή ενός μακρινού παρελθόντος», καθώς, σύμφωνα με την εκτίμησή του, η παγκόσμια οικονομία εισέρχεται σε μια νέα φάση, αυτή της «διαρθρωτικής ανάπτυξης».

Ο Γουόρς υπογράμμισε παράλληλα ότι βασικό χαρακτηριστικό του νέου οικονομικού περιβάλλοντος αποτελεί η ενίσχυση των επενδύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως μετέδωσε το CNBC, ο πρόεδρος της Fed έκανε λόγο για «μια παγκόσμια αύξηση των επενδύσεων», την οποία συνέδεσε με τη νέα δυναμική που, κατά την εκτίμησή του, διαμορφώνεται στην παγκόσμια οικονομία.

Οι δηλώσεις του έγιναν στο περιθώριο των συζητήσεων των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G20, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς οικονομίες βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις, αλλά και με νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Με την τοποθέτησή του, ο Γουόρς επανέλαβε ουσιαστικά το αισιόδοξο μήνυμα που είχε διατυπώσει λίγες ημέρες νωρίτερα στο Jackson Hole, δίνοντας έμφαση στην προοπτική ισχυρότερης και πιο διατηρήσιμης ανάπτυξης.