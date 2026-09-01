Εφορία: 43 ακίνητα βγαίνουν στο «σφυρί» από €1.000 – Ποιοι κινδυνεύουν με πλειστηριασμό

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Σε τροχιά πλειστηριασμών μπαίνουν από τις 16 Σεπτεμβρίου 43 ακίνητα οφειλετών της Εφορίας, σε Αττική, Μύκονο, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Χανιά και Χαλκιδική.

Οι τιμές πρώτης προσφοράς ξεκινούν από μόλις 1.000 ευρώ και φτάνουν έως τα 1,247 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας το μεγάλο εύρος των ακινήτων που έχουν ενταχθεί στον νέο κύκλο ηλεκτρονικών εκποιήσεων.

Την ίδια ώρα, η επανεκκίνηση των πλειστηριασμών λειτουργεί ως ισχυρό μήνυμα προς τους οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους, αξιοποιώντας τη δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση έως και 72 μηνιαίων δόσεων.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση που είχαν καταστεί απαιτητές έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω myAADE έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η ρύθμιση ενεργοποιείται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η ένταξη στη ρύθμιση αναστέλλει τη λήψη και τη συνέχιση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε κινητή και ακίνητη περιουσία.

Πρεμιέρα στις 16 Σεπτεμβρίου με ακίνητα έως 1,247 εκατ. ευρώ

Πάντως, ο νέος κύκλος ανοίγει στις 16 Σεπτεμβρίου με επτά πλειστηριασμούς σε Αττική και Μύκονο.

Στον Νέο Κόσμο βγαίνει στο «σφυρί» οικόπεδο 183,60 τ.μ. με πολυώροφο κτίριο, στη συμβολή των οδών Λόιντ Τζορτζ 26 και Φίνλεϊ. Η τιμή πρώτης προσφοράς ανέρχεται σε 1,247 εκατ. ευρώ.

Στη Μαγούλα εκπλειστηριάζεται οικόπεδο 478 τ.μ., με διώροφη κατοικία 167 τ.μ. και θέση στάθμευσης, με τιμή εκκίνησης 433.000 ευρώ.

Στη Μύκονο περιλαμβάνονται πέντε διαδικασίες. Μεταξύ άλλων, αγρός 4.400,40 τ.μ. στα Βουνάκια έχει τιμή πρώτης προσφοράς 370.000 ευρώ, ενώ δύο καταχωρίσεις αφορούν έκταση 2.873,98 τ.μ. στο Λειβάδι Άνω Μεράς, με τιμές 553.000 και 59.000 ευρώ.

Άλλοι δύο πλειστηριασμοί αφορούν αγροτεμάχιο 5.852,98 τ.μ. στο Καλό Λιβάδι, με τιμές πρώτης προσφοράς 553.000 και 59.000 ευρώ.

Συνολικά, οι επτά πλειστηριασμοί της πρώτης ημέρας έχουν τιμές εκκίνησης που αθροίζουν 3,274 εκατ. ευρώ.

Έξι ακίνητα στη Δράμα με τιμή εκκίνησης μόλις 1.000 ευρώ

Στις 17 Σεπτεμβρίου ακολουθούν εννέα πλειστηριασμοί στη Δράμα.

Στη λίστα περιλαμβάνονται αγροτεμάχια 10.533 και 3.758 τ.μ., με τιμές 20.000 και 6.000 ευρώ αντίστοιχα, καθώς και οικόπεδο 513 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 4.000 ευρώ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν έξι ακίνητα που βγαίνουν στο «σφυρί» με τιμή πρώτης προσφοράς μόλις 1.000 ευρώ το καθένα. Πρόκειται για οικόπεδα και αγροτεμάχια, μεταξύ των οποίων οικόπεδο 219 τ.μ. με παλιά διώροφη κατοικία 40 τ.μ., αγροτεμάχιο 910 τ.μ. και οικόπεδο 183 τ.μ. με αποθήκη 72 τ.μ.

Από το Κερατσίνι έως τη Χαλκιδική

Ο κύκλος των πλειστηριασμών συνεχίζεται το φθινόπωρο.

Στις 14 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί ο πλειστηριασμός οικοπέδου 225,42 τ.μ. με πολυώροφο κτίριο στο Κερατσίνι, με τιμή πρώτης προσφοράς 778.000 ευρώ.

Στις 4 Νοεμβρίου βγαίνει στο «σφυρί» αγροτεμάχιο 9.000 τ.μ. στο Καβαλλάρι Λαγκαδά, με τιμή εκκίνησης 47.500 ευρώ.

Στις 11 Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί 11 πλειστηριασμοί σε Μαρούσι, Αγία Παρασκευή και Χανιά. Οι τιμές πρώτης προσφοράς κυμαίνονται από 4.800 έως 595.200 ευρώ και αφορούν, μεταξύ άλλων, οικόπεδα με κτίσματα, διαμέρισμα, υπόγειες αποθήκες και εκτάσεις σε Γαλατά και Ανατολικό Σέλινο.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 18 Νοεμβρίου, με 14 αγροτικές εκτάσεις σε Κομίτσα, Ουρανούπολη και Νέα Γωνιά Χαλκιδικής. Οι επιφάνειές τους κυμαίνονται από 1.690 έως 125.113,55 τ.μ., ενώ οι τιμές πρώτης προσφοράς από 15.000 έως 365.000 ευρώ.

Πότε η Εφορία βγάζει ακίνητα σε πλειστηριασμό

Υπενθυμίζεται ότι οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί ακινήτων αποτελούν τα πιο αυστηρά μέτρα που διαθέτει η φορολογική διοίκηση για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η Εφορία μπορεί να προχωρήσει σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης για οφειλές άνω των 500 ευρώ, με τον πλειστηριασμό ακινήτων να αποτελεί, ωστόσο, το έσχατο μέτρο και να αφορά κατά κανόνα περιπτώσεις σημαντικού ύψους χρεών.

Πριν από τον πλειστηριασμό προηγείται η κατάσχεση, ενώ οι κατασχέσεις χρημάτων, κυρίως εις χείρας τρίτων, μπορούν να πραγματοποιούνται μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών.

Ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να σταματήσει τη διαδικασία, εφόσον μέχρι τη διενέργεια του πλειστηριασμού εξοφλήσει ή ρυθμίσει την οφειλή του.

Πώς μπορεί να «παγώσει» ο πλειστηριασμός

Κρίσιμο εργαλείο για τους οφειλέτες αποτελεί η ρύθμιση έως και 72 μηνιαίων δόσεων.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται ψηφιακά μέσω myAADE έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η ρύθμιση ενεργοποιείται με την πληρωμή της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών.

Με την ένταξη στη ρύθμιση, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, αναστέλλεται η λήψη ή η συνέχιση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε κινητή και ακίνητη περιουσία.

Για όσους βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με μέτρα είσπραξης, η έγκαιρη ρύθμιση των οφειλών μπορεί επομένως να αποτελέσει την τελευταία γραμμή άμυνας πριν από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.

Τι ισχύει για την κύρια κατοικία

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προστατεύεται από κατάσχεση και πλειστηριασμό το ακίνητο που αποτελεί την κύρια κατοικία του οφειλέτη.

Η προστασία συνδέεται με την αντικειμενική αξία της κατοικίας και τα όρια απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Τα όρια ανέρχονται σε 200.000 ευρώ για άγαμο, 250.000 ευρώ για ζευγάρι και 275.000 ευρώ για έγγαμο άτομο με αναπηρία. Τα ποσά προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά και κατά 30.000 ευρώ για κάθε επόμενο παιδί.

Πριν από τον πλειστηριασμό προηγείται ειδοποίηση

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πριν από τον πλειστηριασμό ακινήτου προηγείται η κατάσχεση.

Παράλληλα, πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης, η φορολογική διοίκηση οφείλει να κοινοποιήσει στον οφειλέτη ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής/υπερημερίας.

Εξαίρεση αποτελούν οι κατασχέσεις χρηματικών ποσών, για τις οποίες δεν απαιτείται προηγούμενη ειδοποίηση.