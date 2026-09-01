Στη Βενεζουέλα ο Κρις Ράιτ μετά τη συμφωνία για το πετρέλαιο

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, αναμένεται να ταξιδέψει σήμερα στη Βενεζουέλα για σειρά συναντήσεων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση συμφωνίας με τις αρχές της χώρας, η οποία εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει στην Ουάσιγκτον τον έλεγχο περίπου του 20% των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν και νέες συμφωνίες με πετρελαϊκές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός Chevron. Στόχος των συμφωνιών είναι η ενίσχυση της πετρελαϊκής παραγωγικής δυναμικότητας της Βενεζουέλας.