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Στη Βενεζουέλα ο Κρις Ράιτ μετά τη συμφωνία για το πετρέλαιο
Ειδήσεις
21:35 - 01 Σεπ 2026

Στη Βενεζουέλα ο Κρις Ράιτ μετά τη συμφωνία για το πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, αναμένεται να ταξιδέψει σήμερα στη Βενεζουέλα για σειρά συναντήσεων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση συμφωνίας με τις αρχές της χώρας, η οποία εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει στην Ουάσιγκτον τον έλεγχο περίπου του 20% των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Βενεζουέλας.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν και νέες συμφωνίες με πετρελαϊκές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός Chevron. Στόχος των συμφωνιών είναι η ενίσχυση της πετρελαϊκής παραγωγικής δυναμικότητας της Βενεζουέλας.

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