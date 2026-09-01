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Capital Tankers: Ισχυρό β’ τρίμηνο με κέρδη $92,9 εκατ.
Επιχειρήσεις
21:17 - 01 Σεπ 2026

Capital Tankers: Ισχυρό β’ τρίμηνο με κέρδη $92,9 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Η Capital Tankers Corp. (Euronext Growth Oslo: CAPT) ολοκλήρωσε ένα ιδιαίτερα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο του 2026, με τα οικονομικά της μεγέθη να αποτυπώνουν τη θετική πορεία και την αναπτυξιακή της δυναμική.  

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τα συνολικά έσοδα κατά το β’ τρίμηνο ανήλθαν σε 148,6 εκατ. δολάρια, ενώ τα καθαρά έσοδα από ναυλώσεις σε βάση TCE διαμορφώθηκαν στα 114,0 εκατ. δολάρια. Το μέσο ημερήσιο καθαρό έσοδο του στόλου έφτασε τα 116.260 δολάρια.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η έκθεση της εταιρείας στη spot αγορά, η οποία ανήλθε στο 83%. Τα πλοία τύπου Suezmax κατέγραψαν μέσο spot TCE 166.754 δολάρια ημερησίως, ενώ τα Aframax/LR2 διαμορφώθηκαν στα 104.229 δολάρια. Συνολικά, το μέσο spot TCE του στόλου ανήλθε σε 126.022 δολάρια την ημέρα.

Για το γ’ τρίμηνο του 2026, η Capital Tankers έχει ήδη εξασφαλίσει ναυλώσεις για το 79% των διαθέσιμων ημερών του στόλου της, με το μέσο ημερήσιο καθαρό έσοδο TCE να εκτιμάται στα 113.681 δολάρια.

Η ισχυρή πορεία των ναύλων κατά το δεύτερο τρίμηνο οδήγησε το προσαρμοσμένο EBITDA στα 104,2 εκατ. δολάρια, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 70%. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 92,9 εκατ. δολάρια, ή 0,70 δολάρια ανά μετοχή, με το καθαρό περιθώριο κέρδους να ξεπερνά το 62%.

Όσον αφορά την κεφαλαιακή της διάρθρωση, τα συνολικά ίδια κεφάλαια της ναυτιλιακής ανήλθαν σε 2,061 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 451,5 εκατ. δολάρια σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους. Ο συνολικός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 523,9 εκατ. δολάρια, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα και οι δεσμευμένες καταθέσεις ανήλθαν σε 356,7 εκατ. δολάρια, με αποτέλεσμα ο καθαρός δανεισμός να περιοριστεί στα 167,2 εκατ. δολάρια.

Στο πλαίσιο της πολιτικής της για τη συνεχή δημιουργία αξίας για τους μετόχους, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 3 NOK ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο. Η ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος έχει οριστεί για τις 10 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου, η Capital Tankers παρέλαβε 7 νεότευκτα πλοία, εκ των οποίων τρία Suezmax και τέσσερα Aframax/LR2. Μετά την ολοκλήρωση του τριμήνου, ο στόλος ενισχύθηκε με ακόμη δύο σύγχρονα δεξαμενόπλοια, ένα LR2 και ένα Suezmax.

Με τις συγκεκριμένες προσθήκες, ο ενεργός στόλος της εταιρείας αριθμεί πλέον 15 δεξαμενόπλοια —1 VLCC, 6 Suezmax, 4 Aframax και 4 LR2— συνολικής χωρητικότητας 2,1 εκατ. dwt. Παράλληλα, η μέση σταθμισμένη ηλικία του στόλου στις 30 Ιουνίου ήταν μόλις 2,2 έτη, γεγονός που καταδεικνύει τον ιδιαίτερα σύγχρονο χαρακτήρα του.

Σε ό,τι αφορά το ναυπηγικό της πρόγραμμα, η Capital Tankers έχει συνολικά 33 πλοία υπό σχεδιασμό, με τα 18 να προορίζονται για παράδοση έως το δεύτερο τρίμηνο του 2028. Επιπλέον, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει δικαιώματα προαίρεσης για την απόκτηση 13 ακόμη δεξαμενόπλοιων, ενισχύοντας περαιτέρω την ευελιξία της και τις δυνατότητες ανάπτυξης του στόλου της τα επόμενα χρόνια.

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