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ΗΠΑ: Ήπια αύξηση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας
Ειδήσεις
16:21 - 26 Φεβ 2026

ΗΠΑ: Ήπια αύξηση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας

Reporter.gr Newsroom
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Οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ σημείωσαν μικρότερη αύξηση από αυτήν που προέβλεπαν οι αναλυτές την προηγούμενη εβδομάδα, ένδειξη ότι οι απολύσεις εξακολουθούν να κινούνται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.  

Οι νέες αιτήσεις ενισχύθηκαν κατά 4.000 και διαμορφώθηκαν στις 212.000 για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 21 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ που δημοσιοποιήθηκαν την Πέμπτη (26/2).

Σε έρευνα οικονομολόγων του Bloomberg, η μέση εκτίμηση έκανε λόγο για 216.000 αιτήσεις. Στην εξεταζόμενη περίοδο περιλαμβανόταν και η αργία της Presidents’ Day.

Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις, που αποτυπώνουν τον αριθμό όσων εξακολουθούν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, υποχώρησαν στα 1,83 εκατομμύρια την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα στοιχεία για τις αιτήσεις συχνά παρουσιάζουν διακυμάνσεις γύρω από αργίες. Παρ’ όλα αυτά, το υφιστάμενο επίπεδο των νέων αιτήσεων παραμένει σχετικά περιορισμένο, ενισχύοντας και άλλα πρόσφατα δεδομένα που υποδηλώνουν μια τάση σταθεροποίησης στην αγορά εργασίας.

Η έκθεση για την απασχόληση του Φεβρουαρίου, που αναμένεται να δημοσιευθεί στις 6 Μαρτίου, θα συμβάλει στο να αξιολογήσουν οι αξιωματούχοι της Federal Reserve αν τα ισχυρά στοιχεία στις μισθοδοσίες του Ιανουαρίου και η μείωση της ανεργίας αποτελούν παροδικό φαινόμενο ή ένδειξη πιο μόνιμης βελτίωσης.

Ο τετραεβδομαδιαίος κινητός μέσος όρος των νέων αιτήσεων, που χρησιμοποιείται για την εξομάλυνση της μεταβλητότητας, παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος στις 220.250 την περασμένη εβδομάδα.

Σε μη εποχικά προσαρμοσμένη βάση, οι νέες αιτήσεις μειώθηκαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο, με τις πολιτείες του Μίσιγκαν, της Νέα Υόρκη και του Οχάιο να εμφανίζουν τις μεγαλύτερες πτώσεις.

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