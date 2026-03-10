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Οι «Λιονταρίνες» του Ιράν βρυχώνται με τη σιωπή τους
Ειδήσεις
08:11 - 10 Μαρ 2026

Οι «Λιονταρίνες» του Ιράν βρυχώνται με τη σιωπή τους

Reporter.gr Newsroom
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Η γυναικεία εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν απέφυγε να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο σε έναν αγώνα του Κυπέλλου Ασίας την περασμένη εβδομάδα στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας. Το θεοκρατικό καθεστώς, που συστηματικά φιμώνει τις φωνές των γυναικών, είναι τώρα εξοργισμένο με τη σιωπή των «Λιονταρινών».

Αφού οι Λιονταρίνες δεν τραγούδησαν, ένας σχολιαστής στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ζήτησε να αντιμετωπιστούν «ως προδότες σε καιρό πολέμου». Βίντεο φαίνεται να δείχνει μία αθλήτρια να κάνει το διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα με το χέρι για βοήθεια από το λεωφορείο της ομάδας το βράδυ της Κυριακής. Ο Μπο Μπους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών δήλωσε ότι «δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τις παίκτριες. Αυτό είναι εξαιρετικά ανησυχητικό».

Στο φόντο αυτό, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε δημόσια την Αυστραλία να προσφέρει προστασία στις Λιονταρίνες, προσθέτοντας ότι μίλησε με τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανίζι εκ μέρους τους. Ο αυστραλιανός Τύπος αναφέρει ότι πέντε από τις Ιρανές αθλήτριες κατάφεραν να βρεθούν σε ασφαλές μέρος και έχουν εξασφαλίσει άσυλο.

{https://www.youtube.com/watch?v=-VevT_fORYE}

Αλλά τι γίνεται με τις συμπαίκτριές τους; Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ είπε ότι μερικές από τις γυναίκες «αισθάνονται ότι πρέπει να επιστρέψουν επειδή ανησυχούν για την ασφάλεια των οικογενειών τους, καθώς υπάρχουν απειλές προς τα μέλη των οικογενειών τους αν δεν επιστρέψουν».

Αν όμως επιστρέψουν, οι ζωές τους βρίσκονται σε κίνδυνο. Η Ιρανή ποδοσφαιρίστρια Ζάχρα Αζαντπούρ σκοτώθηκε τον Ιανουάριο κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, ενώ το καθεστώς έχει δολοφονήσει τραυματισμένους διαδηλωτές ακόμη και στα νοσοκομειακά τους κρεβάτια.

Οι αυστραλιανές αρχές δεν μπορούν να προστατεύσουν τις οικογένειες των παικτριών. Ωστόσο, τουλάχιστον η ομοσπονδιακή αστυνομία μπορεί να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν ιδιωτικά τους φόβους και τις επιθυμίες τους σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής στην πατρίδα τους. Ο Τζέιμς Κοκέιν, αξιωματούχος της Αυστραλίας για την καταπολέμηση της σύγχρονης δουλείας, δήλωσε σχετικά στη Wall Street Journal ότι υπάρχουν «ανησυχίες πως οι γυναίκες συνοδεύονται από συνοδούς και επιτηρητές του ιρανικού καθεστώτος που ελέγχουν την ικανότητά τους να κινούνται και να μιλούν ελεύθερα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgz1x6oshoj5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 10/03/2026 - 13:19
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