ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Κοντά στο τέλος ο πόλεμος με το Ιράν – Ανοιχτό το ενδεχόμενο επέμβασης στο Ορμούζ
Ειδήσεις
23:23 - 09 Μαρ 2026

Τραμπ: Κοντά στο τέλος ο πόλεμος με το Ιράν – Ανοιχτό το ενδεχόμενο επέμβασης στο Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας (9/3) ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει «πολύ σύντομα», αλλά όχι αυτή την εβδομάδα. «Πετυχαίνουμε σημαντικά βήματα προς την ολοκλήρωση του στρατιωτικού μας στόχου», είπε σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα/

«Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε τεράστια επιτυχία αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε, «ή θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε παραπέρα, και θα προχωρήσουμε παραπέρα», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο CBS News, άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στο Ιράν είναι «σχεδόν ολοκληρωμένος», υποστηρίζοντας ότι οι ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες έχουν ουσιαστικά εξουδετερωθεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα έχει χάσει μεγάλο μέρος του ναυτικού, των επικοινωνιών και της αεροπορίας της, ενώ οι πύραυλοι και τα drones της έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι μέσα στην πρώτη εβδομάδα των επιχειρήσεων έπληξε περισσότερους από 3.000 στόχους στο Ιράν, ενώ ο Τραμπ σημείωσε ότι οι εξελίξεις προχωρούν πολύ πιο γρήγορα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα περίπου ενός μήνα που είχε εκτιμήσει.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgylh8dw9m4h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Παράλληλα, η ένταση στην περιοχή επηρεάζει τη ναυσιπλοΐα στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να παρέμβουν αν το Ιράν επιχειρήσει να εμποδίσει τη διέλευση πλοίων, αφήνοντας μάλιστα ανοικτό το ενδεχόμενο να θέσουν υπό έλεγχο το πέρασμα.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα διαδεχθεί τον πατέρα του, Αλί ως ανώτατος ηγέτης της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν έχει «κανένα μήνυμα» για τον νέο ηγέτη, υπονοώντας ότι προτιμά διαφορετική ηγεσία στο Ιράν. Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, o Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να εξετάζει τη φυσική εξόντωση του νέου ηγέτη του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, μέχρι στιγμής επτά Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στις επιχειρήσεις. Παρά τις δηλώσεις Τραμπ ότι ο πόλεμος μπορεί να ολοκληρωθεί σύντομα, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανάρτησή του ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις «μόλις έχουν αρχίσει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgylmw6oq4qh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 10/03/2026 - 00:50
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Wall Street: Ισχυρή ανατροπή και ανοδικό κλείσιμο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανό τέλος του πολέμου
Χρηματιστήρια

Wall Street: Ισχυρή ανατροπή και ανοδικό κλείσιμο μετά τις δηλώσεις Τραμπ για πιθανό τέλος του πολέμου

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν – Στο επίκεντρο οι εξελίξεις σε Ιράν και Ουκρανία
Ειδήσεις

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν – Στο επίκεντρο οι εξελίξεις σε Ιράν και Ουκρανία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στις 19 Ιουνίου υπογράφεται η συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - Τραμπ: Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει
Ειδήσεις

Στις 19 Ιουνίου υπογράφεται η συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - Τραμπ: Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει

Μία κάλπη και πολλά προβλήματα
Ηλιάνα Χατζηδημητρίου

Μία κάλπη και πολλά προβλήματα

FIFA: Θα καταβάλει κανονικά την αμοιβή του Σομαλού διαιτητή που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ
Ειδήσεις

FIFA: Θα καταβάλει κανονικά την αμοιβή του Σομαλού διαιτητή που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ

Τραμπ εναντίον Νετανιάχου: Βλέπει υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας
Ειδήσεις

Τραμπ εναντίον Νετανιάχου: Βλέπει υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
15/06/2026 - 00:53

Στις 19 Ιουνίου υπογράφεται η συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - Τραμπ: Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
15/06/2026 - 00:02

Όρια και ρόλοι στη Σαντορίνη

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:15

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Μεθώνης - Έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Πελοπόννησο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 22:00

Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
14/06/2026 - 21:15

Μία κάλπη και πολλά προβλήματα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:36

Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης που νοσηλευόταν πήρε ο Γιώργος Μυλωνάκης

Ειδήσεις
14/06/2026 - 20:00

FIFA: Θα καταβάλει κανονικά την αμοιβή του Σομαλού διαιτητή που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ

Πολιτική
14/06/2026 - 19:08

Χρηστίδης: Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αίτημα της κοινωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 18:14

Τραμπ εναντίον Νετανιάχου: Βλέπει υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας 

Το σκίτσο του ΚΥΡ
14/06/2026 - 18:09

Επαγγελματικός προσδιορισμός

Ναυτιλία
14/06/2026 - 17:59

Από την κρίση στην προσαρμογή - Το νέο πρόσωπο του Ορμούζ

Πολιτική
14/06/2026 - 17:41

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία

Ακίνητα
14/06/2026 - 17:07

ΠΟΜΙΔΑ: Ζητά την απόσυρση της διάταξης για διαγραφή ακινήτων από το μητρώο βραχυχρονίων μισθώσεων λόγω μεταβίβασης

Πολιτική
14/06/2026 - 16:45

Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 16:15

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών από Άρειο Πάγο: Να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες για Καραμανλή

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:35

Ελβετία: Οι ψηφοφόροι απέρριψαν την πρόταση για περιορισμό του πληθυσμού σε δέκα εκατομμύρια κατοίκους

Ειδήσεις
14/06/2026 - 15:00

Ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της Βηρυτού - Στόχος υποδομές της Χεζμπολάχ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ