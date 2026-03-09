Τραμπ: Κοντά στο τέλος ο πόλεμος με το Ιράν – Ανοιχτό το ενδεχόμενο επέμβασης στο Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας (9/3) ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει «πολύ σύντομα», αλλά όχι αυτή την εβδομάδα. «Πετυχαίνουμε σημαντικά βήματα προς την ολοκλήρωση του στρατιωτικού μας στόχου», είπε σε συνέντευξη Τύπου στη Φλόριντα/

«Θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε τεράστια επιτυχία αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε, «ή θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε παραπέρα, και θα προχωρήσουμε παραπέρα», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο CBS News, άφησε να εννοηθεί ότι ο πόλεμος στο Ιράν είναι «σχεδόν ολοκληρωμένος», υποστηρίζοντας ότι οι ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες έχουν ουσιαστικά εξουδετερωθεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η χώρα έχει χάσει μεγάλο μέρος του ναυτικού, των επικοινωνιών και της αεροπορίας της, ενώ οι πύραυλοι και τα drones της έχουν καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι μέσα στην πρώτη εβδομάδα των επιχειρήσεων έπληξε περισσότερους από 3.000 στόχους στο Ιράν, ενώ ο Τραμπ σημείωσε ότι οι εξελίξεις προχωρούν πολύ πιο γρήγορα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα περίπου ενός μήνα που είχε εκτιμήσει.

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Παράλληλα, η ένταση στην περιοχή επηρεάζει τη ναυσιπλοΐα στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου. Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να παρέμβουν αν το Ιράν επιχειρήσει να εμποδίσει τη διέλευση πλοίων, αφήνοντας μάλιστα ανοικτό το ενδεχόμενο να θέσουν υπό έλεγχο το πέρασμα.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ θα διαδεχθεί τον πατέρα του, Αλί ως ανώτατος ηγέτης της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν έχει «κανένα μήνυμα» για τον νέο ηγέτη, υπονοώντας ότι προτιμά διαφορετική ηγεσία στο Ιράν. Επιπλέον, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, o Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να εξετάζει τη φυσική εξόντωση του νέου ηγέτη του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, μέχρι στιγμής επτά Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στις επιχειρήσεις. Παρά τις δηλώσεις Τραμπ ότι ο πόλεμος μπορεί να ολοκληρωθεί σύντομα, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε σε ανάρτησή του ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις «μόλις έχουν αρχίσει».

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