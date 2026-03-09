Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν – Στο επίκεντρο οι εξελίξεις σε Ιράν και Ουκρανία

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (9/3) ότι πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνο, η πρωτοβουλία για την επικοινωνία προήλθε από την αμερικανική πλευρά. Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι διεθνείς εξελίξεις και ιδιαίτερα οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία.

Όπως αναφέρθηκε, ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρουσίασε προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε το ενδιαφέρον του για μια γρήγορη λήξη των εχθροπραξιών στο ουκρανικό μέτωπο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgyiifo2bfap?integrationId=eexbs1jkg0kofln}