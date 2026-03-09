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Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν – Στο επίκεντρο οι εξελίξεις σε Ιράν και Ουκρανία
Ειδήσεις
22:41 - 09 Μαρ 2026

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν – Στο επίκεντρο οι εξελίξεις σε Ιράν και Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (9/3) ότι πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Κρεμλίνο, η πρωτοβουλία για την επικοινωνία προήλθε από την αμερικανική πλευρά. Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν οι διεθνείς εξελίξεις και ιδιαίτερα οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία.

Όπως αναφέρθηκε, ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρουσίασε προτάσεις για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε το ενδιαφέρον του για μια γρήγορη λήξη των εχθροπραξιών στο ουκρανικό μέτωπο.

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