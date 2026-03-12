Στο Ευρωκοινοβούλιο η ασφάλεια των σιδηροδρόμων μετά τα δυστυχήματα σε Τέμπη και Άδαμους

Η ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρώπη βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τρία χρόνια μετά την τραγωδία στα Τέμπη και στον απόηχο του πρόσφατου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο Άδαμους της Ισπανίας.

Πιο αναλυτικά, ευρωβουλευτές από διαφορετικές πολιτικές ομάδες ζήτησαν να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα θύματα, να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια των τραγωδιών.

Παράλληλα υπογράμμισαν ότι όπου υπάρχουν ευθύνες πρέπει να αποδοθούν τόσο σε ποινικό, όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Η συζήτηση ανέδειξε την αυξανόμενη πίεση προς τα κράτη-μέλη και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για ισχυρότερη εποπτεία, μεγαλύτερη διαφάνεια και κυρίως αποτελεσματικότερη πρόληψη, ώστε να αποφευχθούν παρόμοια δυστυχήματα στο μέλλον.

Λαμβάνοντας το λόγο, ο Ευρωπαίος επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας τόνισε ότι η ασφάλεια αποτελεί «απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπενθύμισε ότι, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ξεκίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για χρόνιες αδυναμίες στο σιδηροδρομικό σύστημα.

Όπως σημείωσε, η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να ολοκληρώσει έως το 2026 τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Παράλληλα, τόνισε ότι η Επιτροπή πιέζει για πλήρη εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων ασφάλειας και για ενίσχυση της εποπτείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Από την πλευρά των ευρωβουλευτών, ο Σουηδός σοσιαλιστής, Γιόχαν Ντάνιελσον υποστήριξε ότι σε τέτοιου είδους τραγωδίες έχουν εντοπιστεί «συστηματικές αστοχίες» και έθεσε το ερώτημα κατά πόσο οι αρμοδιότητες και οι πόροι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων είναι επαρκείς ή αν πρέπει να ενισχυθούν. Ζήτησε επίσης ενημέρωση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί μετά τη διαδικασία επί παραβάσει που κινήθηκε κατά της Ελλάδας.

Την ίδια στιγμή, Ισπανοί ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης άσκησαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ για το δυστύχημα στο Άδαμους, κάνοντας λόγο ακόμη και για αμέλειες αλλά και για καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων.

Ο ευρωβουλευτής, Γ. Κάνιας Μαρτίνες από την Ισπανία (Φιλελεύθεροι) τόνισε ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη για την τραγωδία, ενώ υπογράμμισε ότι ο εκσυγχρονισμός των σιδηροδρομικών υποδομών πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των επιβατών.

Από την πλευρά των Πρασίνων, η Μιράντα Άνα Πας υπογράμμισε ότι η ουσιαστική αλληλεγγύη προς τα θύματα σημαίνει αποφυγή των λαθών του παρελθόντος. Υπενθύμισε το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στο Σαντιάγο ντε Κομποστέλα το 2013, σημειώνοντας ότι τότε δεν πραγματοποιήθηκαν ανεξάρτητες έρευνες ούτε αποδόθηκαν πολιτικές ευθύνες, ενώ είχαν εντοπιστεί προβλήματα ακόμη και στο σύστημα πέδησης.

Από την ελληνική πλευρά, τον λόγο έλαβε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, ο οποίος ζήτησε διευκρινίσεις για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων σχετικά με τη σύμβαση 717. Παράλληλα έθεσε ερωτήματα για το αν τηρείται το σχέδιο δράσης της Ελλάδας για τους σιδηροδρόμους και ποιος είναι αρμόδιος για τον έλεγχο της εφαρμογής του.

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης επεσήμανε από τη μεριά του ότι τα δυστυχήματα στα Τέμπη και στο Άδαμους διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ τους. Όπως ανέφερε, στην περίπτωση της Ελλάδας επρόκειτο για δύο τρένα που κινούνταν στην ίδια γραμμή σε αντίθετες κατευθύνσεις επί περίπου 20 λεπτά.

Από τη Νέα Δημοκρατία, ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης σημείωσε ότι παρόμοια δυστυχήματα έχουν σημειωθεί σε πολλές χώρες και υποστήριξε ότι η εκμετάλλευσή τους για μικροπολιτικούς λόγους προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων.

Τέλος, σημειώνεται ότι στη συζήτηση παρενέβησαν επίσης ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, η ανεξάρτητη ευρωβουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Μαρία Ζαχαριά και ο Εμμανουήλ Φράγκος από το κόμμα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών.