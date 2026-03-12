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Εχει ένα δίκιο ο Σκανδαλίδης για τον Δούκα
Ανεμοδείκτης
15:43 - 12 Μαρ 2026

Εχει ένα δίκιο ο Σκανδαλίδης για τον Δούκα

Άγγελος Κωβαίος
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Το ΠΑΣΟΚ είναι «μία ωραία ατμόσφαιρα» και φαίνεται, άλλωστε, αφού οι καβγάδες γίνονται πλέον δημοσίως.

Με αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια, λόγω «διεύρυνσης», που προκάλεσε εσωτερικές αντιδράσεις λόγω στρατολόγησης του Θεοδόση Πελεγρίνη, πρώην πρύτανη του ΕΚΠΑ και υφυπουργού στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, απαντήσεις θέλησε να δώσει ο Κώστας Σκανδαλίδης, στον οποίο αποδίδονται οι σχεδιασμοί.

Μιλώντας στο MegaNews, το ιστορικό – πλέον – στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υπερασπίστηκε τις επιλογές του. Για τον Πελεγρίνη είπε ότι «ο άνθρωπος είναι πρύτανης, δοκιμασμένος, πνευματικός άνθρωπος» και προσέθεσε ότι «ο νόμος Διαμαντοπούλου έγινε το 2012, μετά ο κ. Αρβανιτόπουλος διέλυσε τον νόμο και μετά ήρθε ο κ. Πελεγρίνης». Εξέφρασε όμως και απορία για την επικριτική στάση του Χάρη Δούκα, που, όπως τόνισε, έχει δίπλα του πολλά στελέχη που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον βοηθούν στον δήμο της Αθήνας. Αυτό το τελευταίο ήταν χοντρό καρφί και ο Σκανδαλίδης μάλλον έχει δίκιο…

Τελευταία τροποποίηση στις 12/03/2026 - 15:51
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