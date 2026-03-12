Τσουκαλάς: Δεν αρκούν μέτρα για το θεαθήναι - Δεν μπορεί να σβήσεις την πυρκαγιά με ένα μπουκάλι νερό

Καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής «Newsroom» της ΕΡΤnews ήταν το πρωί της Πέμπτης (12/3) ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς. Στον απόηχο των εξαγγελιών της κυβέρνησης για πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών στα καύσιμα και στα τρόφιμα, ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι «από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός έλεγε ότι το πλαφόν είναι λαϊκισμός, αλλά σήμερα έρχεται στη θέση του ΠΑΣΟΚ πολύ καθυστερημένα και ενώ έχει γίνει πολύ μεγάλη ζημιά».

Εκτίμησε, όμως, ότι τα μέτρα της κυβέρνησης «μοιάζουν πιο πολύ σαν να πηγαίνεις σε μια εκτεταμένη πυρκαγιά να τη σβήσεις με ένα μπουκάλι νερό», εξηγώντας: «Έρχεται και βάζει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους 0,05 και 0,12 ευρώ σε χονδρεμπόριο και πρατήρια, αλλά ξέχασε να πει οτιδήποτε για τα διυλιστήρια, εκεί όπου ξεκινάει να υπάρχει η μετακύληση των τιμών. Για ποιο λόγο; Είναι κάτι άλλο τα διυλιστήρια ή εκεί αποκλείεται να υπάρχει αισχροκέρδεια. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση πάει στα μικρά ψάρια και φοβάται να ακουμπήσει τα μεγάλα».

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε, δε, ότι «το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αν παράλληλα δεν έρθουμε να ρυθμίσουμε τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Όλοι ξέρουμε ότι και τα σούπερ μάρκετ και οι μεγάλες εταιρείες έχουν πάρα πολλές παρένθετες κοντινές εταιρείες όπου μετακυλούν μέρος των κερδών μέσω παροχών, οι οποίες είναι πολύ συχνά τεχνητές, και στο τέλος φτάνει να μην έχουν μεγάλο περιθώριο κέρδους.

Άρα πρέπει να υπάρχει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αλλά δεν αρκεί από μόνο του. Είναι σαν να ερχόμαστε κατόπιν εορτής σε μια αγορά που με την ανοχή της κυβέρνησης έχει αποκτήσει μόνιμα ολιγοπωλιακά χαρακτηριστικά και να λέμε ότι ένα μέτρο, ενώ υποδομή δεν υπάρχει, θα λειτουργήσει.

Εμείς, λοιπόν, λέμε και περιθώριο κέρδους, όχι όμως με εξαιρέσεις, να πάει και στα διυλιστήρια, και αλλαγή άμεσα των ολιγοπωλιακών δομών με ελέγχους και παράλληλα ρύθμιση άμεσα ενδοομιλικών συναλλαγών. Έλεγχος παντού, όχι μόνο στο τέλος. Αυτά που δεν λέει η κυβέρνηση».

Επανέλαβε, παράλληλα, ότι «έχουμε τον πέμπτο ψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άμα πάει κάποιος σε ένα πρατήριο και δει τι πληρώνει όταν βάζει πετρέλαιο ή βενζίνη, θα δει ότι το μεγαλύτερο μέρος είναι φόροι. Άρα, εδώ χρειάζεται παρέμβαση στο κομμάτι του ειδικού φόρου, τουλάχιστον για τον χρόνο που διαρκεί η κρίση, σε σχέση με το πόσο θα αυξάνεται ο πληθωρισμός».

Αντίστοιχη πρόταση, σημείωσε ο Εκπρόσωπος Τύπου, έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και για τον ΦΠΑ σε κάποια αγαθά, για όσο διαρκεί η εμπόλεμη κατάσταση, και ανέφερε: «Δεν ακούσαμε καθόλου χθες μέτρα για το πώς θα προστατευτεί η επιχείρηση και το νοικοκυριό. Πράγματι, είναι ένας εξωγενής παράγοντας ο πόλεμος. Όμως, όταν αυξάνονται τα κόστη παραγωγής, λόγω της ενέργειας, λόγω του φυσικού αερίου, εκεί θα έχουμε ενδεχομένως και πιο υψηλό πληθωρισμό και επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης και ανάσχεση των επενδυτικών πρωτοβουλιών, λόγω της αβεβαιότητας. Σε αυτά πρέπει να οχυρωθούμε. Δεν αρκεί να λέει η κυβέρνηση “θα περιμένω να δω πού θα φτάσει η τιμή και τότε θα παρέμβω”. Και πρέπει να έχει επίγνωση η κυβέρνηση του τι συνέβη στο παρελθόν. Ο Πρωθυπουργός έγραψε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ότι με την ίδια αποφασιστικότητα που ανάσχεσε την ακρίβεια θα καταφέρει να ανασχέσει και το νέο ρεύμα ανατιμήσεων λόγω του πολέμου. Αλίμονό μας αν θεωρεί ότι κατάφερε να νικήσει την ακρίβεια ο Πρωθυπουργός. Ή ζει σε εικονική πραγματικότητα ή υποτιμά τη νοημοσύνη μας. Αλίμονό μας, αν η κυβέρνηση θεωρεί ότι είχε καλές επιδόσεις στην αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Η ζωή μας μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία ακρίβυνε 45% μόνιμα. Δεν άλλαξε ποτέ, δεν αποκλιμακώθηκε. Μην έχουμε ακόμα άλλο τόσο, διότι οι αποδοχές δεν αυξάνονται τόσο. Και ήδη η κυβέρνηση, με το μεσοπρόθεσμο, προβλέπει και μείωση του ρυθμού ανάπτυξης και μείωση των επενδύσεων, ομολογώντας ότι έχει αποτύχει, όχι μόνο στους κοινωνικούς δείκτες, που το ξέρουμε και το νιώθουμε στην τσέπη μας, αλλά και στην οικονομία.

Θέλουμε μέτρα πιο γρήγορα και ολοκληρωμένα. Όχι μέτρα για το θεαθήναι, που θα αποτύχουν και θα πεις “πάλι αποδείχθηκε ότι δεν μπορούν να νικήσουν την ακρίβεια”».

Όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική και στο ζήτημα της Κύπρου, ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε εκ νέου τη διαχρονικά υπεύθυνη στάση του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας πως «πρώτοι είπαμε ότι είναι ιερή υποχρέωση της χώρας μας να στηριχθεί η Κύπρος. Και αυτό δεν έρχεται στο κενό. Εμείς, σαν ΠΑΣΟΚ, είχαμε τη στρατηγική επιλογή του ενιαίου αμυντικού χώρου. Και ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, αλλά υιοθετήθηκε το 1994 το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου, που δημιουργεί την υποχρέωσή μας να στηρίξουμε τον κυπριακό ελληνισμό, ενώ είχαμε και την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Αυτές έχουν οχυρώσει σήμερα την Κύπρο και είναι υποχρεωμένες οι ευρωπαϊκές χώρες να συνδράμουν. Άρα, εδώ έχουμε μια συνεκτική εξωτερική πολιτική στρατηγικού χαρακτήρα. Μιλήσαμε για δεδομένη στήριξη στην Κύπρο. Πρέπει, επίσης, ο Πρωθυπουργός, να βάλει θέμα και στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ώστε να υπάρξει σαφής καταδίκη της αποστολής τουρκικών δυνάμεων στην Κύπρο. Εκεί δεν έρχονται να στηρίξουν την Κύπρο, έρχονται να στηρίξουν το ψευδοκράτος. Και πρέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του, να έχει σαφή καταδίκη αυτών των πρακτικών που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Και, παράλληλα, ξεκαθαρίσαμε: Καμία εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο που διεξάγουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ με το Ιράν, διότι δεν υπάρχει βάση νομιμοποίησης. Και, βέβαια, για εμάς πυξίδα είναι πάντα το διεθνές δίκαιο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh0p9yuxq081?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Απαντώντας, στη συνέχεια, στα όσα ισχυρίστηκε ο Παύλος Μαρινάκης για το πρόσωπό του και την πρόσκληση που του απευθύνθηκε για το Athens Alithia Forum, ο Κώστας Τσουκαλάς ξεκαθάρισε:

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επέλεξε με fake news να έρθει και να βάλει ζήτημα για τη δική μου μη παρουσία. Ουδέποτε εγώ επιβεβαίωσα τη συμμετοχή μου. Έχω απαντήσει μόνο με την επιστολή μου ότι δεν θα συμμετέχω. Ο κ. Μαρινάκης δεν λέει την αλήθεια και πάλι. Και είναι φοβερό ότι από το βήμα ενός συνεδρίου που έχει θέμα τα fake news, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επιλέγει fake news για να προσβάλει έναν αντίπαλο. Δύο χρόνια τώρα έχει εμπάργκο, δεν έρχεται να μιλήσει. Θέλει μονολόγους ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος. Τον καλώ, λοιπόν, στην κρατική τηλεόραση, όποτε θέλει, να μιλήσουμε για όλα. Εγώ τον διάλογο δεν τον φοβάμαι. Κάθε μέρα είμαι σε διάλογο με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Άλλος επιλέγει μονολόγους».

Κλείνοντας ως προς την πολιτική συγκυρία, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε:

«Το ΠΑΣΟΚ είναι μια υπεύθυνη, πατριωτική, θεσμική δύναμη, αλλά είναι και μια δύναμη αλλαγών. Το δίλημμα δεν είναι σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή, είναι στασιμότητα ή πολιτική αλλαγή με σταθερότητα. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διασφαλίσει και την πολιτική αλλαγή με ανατροπές σε κατεστημένες αντιλήψεις και την αναξιοκρατία που κυριαρχεί στη χώρα, αλλά μπορεί παράλληλα να διασφαλίσει τη σταθερότητα, για αυτό και η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να αποδομήσει μόνο το ΠΑΣΟΚ και κλείνει το μάτι σε διάφορες άλλες δυνάμεις από τις οποίες ξέρει ότι δεν κινδυνεύει».