Πρώτο μήνυμα Χαμενεΐ: Κλειστά τα Στενά του Ορμούζ - Θα πληρώσουν για το ιρανικό αίμα

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έστειλε το πρώτο του δημόσιο μήνυμα μέσω διαδοχικών αναρτήσεων στην πλατφόρμα X, λίγες ημέρες μετά την ανάδειξή του ως διαδόχου του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ.

Στις τοποθετήσεις του υιοθέτησε ιδιαίτερα σκληρή ρητορική, προαναγγέλλοντας ότι θα υπάρξει εκδίκηση για «όλο το ιρανικό αίμα που έχει χυθεί μέχρι σήμερα». Όπως υπογράμμισε, η δέσμευση αυτή αφορά ιδιαίτερα το περιστατικό στην περιοχή Μινάμπ, όπου, σύμφωνα με την Τεχεράνη, αμερικανική επίθεση κοντά σε σχολείο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 168 ανθρώπων, ανάμεσά τους περίπου 110 παιδιά.

Η ιρανική πλευρά υποστηρίζει ότι το σχολείο επλήγη από πύραυλο των Ηνωμένες Πολιτείες, κατηγορία που η Ουάσινγκτον απορρίπτει, σημειώνοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό.

رهبرا! ما با شما عهد می‌بندیم که برای اعتلاء این پرچم که پرچم اصلی جبهه حق است و برای وصول به مقاصد مقدس جنابتان با تمام وجود تلاش کنیم. March 12, 2026

Παράλληλα, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά, ενώ ανέφερε πως το Ιράν θα συνεχίσει να διατηρεί φιλικές σχέσεις με τα γειτονικά κράτη. Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή θα συνεχιστούν.