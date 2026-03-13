Axios: Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν είναι στα πρόθυρα της παράδοσης

Αναλυτικά, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο Τραμπ επαίνεσε τα αποτελέσματα της επιχείρησης «Επική Οργή», υποστηρίζοντας ότι «ξεφορτώθηκε έναν καρκίνο που μας απειλούσε όλους». Ωστόσο, όπως φέρεται να τόνισε, «κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο ηγέτης, άρα δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να ανακοινώσει την παράδοση».
Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τα μέλη της ιρανικής ηγεσίας «παρανοϊκά καθάρματα» και δήλωσε ότι ήταν μεγάλη του τιμή που τους σκότωσε.
Παρά τις δηλώσεις Τραμπ, ο πόλεμος συνεχίζεται για σχεδόν δεκαπέντε ημέρες, με ενδείξεις που δείχνουν κλιμάκωση και διεύρυνση των εχθροπραξιών, χωρίς να φαίνεται πιθανή σύντομη παράδοση του ιρανικού καθεστώτος.