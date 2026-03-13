Axios: Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι το Ιράν είναι στα πρόθυρα της παράδοσης

Κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης την περασμένη Τετάρτη (11/3) , ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να δήλωσε στους ηγέτες των χωρών της Ομάδας G7 ότι το Ιράν βρίσκεται «στα πρόθυρα της παράδοσης», σύμφωνα με το Axios, επικαλούμενο τρεις αξιωματούχους των χωρών της G7 που ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο των συνομιλιών.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο Τραμπ επαίνεσε τα αποτελέσματα της επιχείρησης «Επική Οργή», υποστηρίζοντας ότι «ξεφορτώθηκε έναν καρκίνο που μας απειλούσε όλους». Ωστόσο, όπως φέρεται να τόνισε, «κανείς δεν ξέρει ποιος είναι ο ηγέτης, άρα δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να ανακοινώσει την παράδοση».

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τα μέλη της ιρανικής ηγεσίας «παρανοϊκά καθάρματα» και δήλωσε ότι ήταν μεγάλη του τιμή που τους σκότωσε.

Παρά τις δηλώσεις Τραμπ, ο πόλεμος συνεχίζεται για σχεδόν δεκαπέντε ημέρες, με ενδείξεις που δείχνουν κλιμάκωση και διεύρυνση των εχθροπραξιών, χωρίς να φαίνεται πιθανή σύντομη παράδοση του ιρανικού καθεστώτος.