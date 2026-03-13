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Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι το καθεστώς του Ιράν δεν είναι πιθανό να πέσει σύντομα
Ειδήσεις
12:39 - 13 Μαρ 2026

Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι το καθεστώς του Ιράν δεν είναι πιθανό να πέσει σύντομα

Reporter.gr Newsroom
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Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν πλέον ότι το κυβερνών καθεστώς του Ιράν είναι απίθανο να καταρρεύσει στο άμεσο μέλλον, καθώς οι αποδυναμωμένοι ηγέτες της Τεχεράνης εξακολουθούν να ελέγχουν την κατάσταση και οι συνθήκες στο εσωτερικό της χώρας δεν είναι ακόμη ώριμες για μια λαϊκή εξέγερση, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου, η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του Ιράν φαίνεται να λειτουργεί και να ανταποκρίνεται στα γεγονότα, ενώ οι εγχώριοι αντίπαλοί της έχουν αποθαρρυνθεί από την έντονη παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας. Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ότι για να αλλάξει αυτή η κατάσταση πιθανότατα θα χρειαστούν πολλές ακόμη εβδομάδες ή και μήνες συγκρούσεων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν είναι βέβαιος αν οι Ιρανοί θα μπορέσουν να ανατρέψουν την Ισλαμική Δημοκρατία, αν και είπε ότι το Ισραήλ εργάζεται για να δημιουργήσει τις συνθήκες που θα το επιτρέψουν.

«Δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι ο ιρανικός λαός θα ανατρέψει το καθεστώς», είπε ο Νετανιάχου. «Αν δεν πέσει, θα είναι πολύ πιο αδύναμο». Το Ιράν βρίσκεται «στα πρόθυρα της παράδοσης», υποστηρίζει από τη μεριά του ο Τραμπ.

Την Πέμπτη, ο ισραηλινός στρατός παρουσίασε πιο περιορισμένους στόχους για τις επιχειρήσεις του, επικεντρωμένος στην αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν, ώστε το καθεστώς να μην αποτελεί τόσο μεγάλη απειλή για το Ισραήλ και την περιοχή.

«Η δουλειά μας ως στρατός είναι, όταν βλέπουμε μια απειλή, να την περιορίζουμε και να την απομακρύνουμε για όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ναντάβ Σοσάνι. «Μετά υπάρχουν και άλλα βήματα σε διαφορετικά επίπεδα που ξεπερνούν τον στρατό», είπε, αναφερόμενος στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι πιθανό να συνεχίσουν να προσπαθούν να αποδυναμώσουν το καθεστώς μέσω οικονομικής πίεσης και μυστικών επιχειρήσεων ακόμη και μετά από ενδεχόμενη παύση των εχθροπραξιών, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Ο πρόεδρος Τραμπ και ο Νετανιάχου ξεκίνησαν τη σύγκρουση καλώντας τους Ιρανούς να πάρουν τον έλεγχο της χώρας τους. Έκτοτε, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επικεντρωθεί όλο και περισσότερο σε πιο περιορισμένους στόχους, όπως η καταστροφή των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας, του πυρηνικού της προγράμματος και του οπλοστασίου βαλλιστικών πυραύλων.

Ο Νετανιάχου συνεχίζει δημόσια να ενθαρρύνει τους Ιρανούς να προετοιμαστούν να βγουν στους δρόμους, λέγοντας ότι η στιγμή για δράση πλησιάζει. Έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι το Ισραήλ επιφυλάσσει εκπλήξεις για το Ιράν.

Δεύτερες σκέψεις για εξέγερση

Το καθεστώς μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί ανθεκτικό και συνεχίζει να ανταποδίδει τα πλήγματα, προκαλώντας αυξανόμενο κόστος στις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους καθώς και στην παγκόσμια οικονομία.

Πολλοί αντίπαλοι του ιρανικού κράτους πιστεύουν ότι το να εξεγερθούν εναντίον των ηγετών τους υπό τις τρέχουσες συνθήκες και χωρίς εγγύηση συνεχιζόμενης ξένης στρατιωτικής υποστήριξης θα ήταν αυτοκτονικό.

Κάτοικος της Ισφαχάν είπε ότι συναντήθηκε με φίλους αργά το βράδυ της Τετάρτης και αποφάσισαν να μην ξαναρχίσουν τις διαδηλώσεις προς το παρόν, καθώς πολλοί χάνουν την ελπίδα τους υπό τις απειλές του καθεστώτος. Μια γυναίκα στην πόλη Μασχάντ είπε ότι οι αντίπαλοι της κυβέρνησης εξακολουθούν να θέλουν να ανατρέψουν την Ισλαμική Δημοκρατία, αλλά μένουν στα σπίτια τους από φόβο για καταστολή.

Κάτοικος της βόρειας ιρανικής πόλης Ραστ δήλωσε τέλος ότι είναι μη ρεαλιστικό να βασίζεται κανείς σε άοπλους πολίτες για την ανατροπή ενός καθεστώτος που κατηγορείται ότι σκοτώνει μαζικά τον ίδιο του τον λαό, προσθέτοντας ότι κάτι τέτοιο θα κατέληγε σε αιματοχυσία.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/03/2026 - 12:58
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