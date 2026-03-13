ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 3% του Δείκτη Παραγωγής στις κατασκευές το τέταρτο τρίμηνο

Η εξέλιξη του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές, με έτος βάσης 2021=100,0 και περίοδο αναφοράς το Δ΄ τρίμηνο 2025, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που δημοσιεύτηκαν την Παρασκεύη (13/3) έχει ως εξής:

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Δ΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2024, παρουσίασε αύξηση 3,0% έναντι αύξησης 23,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Δ΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 51,7% έναντι αύξησης 52,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Δ΄ τριμήνου 2024 με το Γ΄ τρίμηνο 2024.

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Δ΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 51,7% έναντι αύξησης 52,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Δ΄ τριμήνου 2024 με το Γ΄ τρίμηνο 2024.

Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Δ΄ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ΄ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 5,5%/