ΔΝΤ: Παραμένει σοβαρή απειλή για την παγκόσμια οικονομία η κρίση στη Μέση Ανατολή

Η ένταση στη Μέση Ανατολή συνιστά ένα ισχυρό οικονομικό σοκ και αποτελεί «σοβαρή απειλή για την παγκόσμια οικονομία», με τις φτωχότερες χώρες να αναμένεται να δεχθούν το μεγαλύτερο πλήγμα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Διεθνούς Νομισματικής και Χρηματοπιστωτικής Επιτροπής του ΔΝΤ, Μοχάμεντ Αλτζαντάαν.

Όπως επισημαίνεται σε δήλωσή του την Παρασκευή (17/4), η παγκόσμια οικονομία έχει ήδη βρεθεί αντιμέτωπη τα τελευταία χρόνια με διαδοχικά σοκ από πολέμους και γεωπολιτικές εντάσεις, στις οποίες προστίθεται και η πρόσφατη κρίση στη Μέση Ανατολή.

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι, εφόσον η κατάσταση παραταθεί, ενδέχεται να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα οι τιμές καυσίμων και λιπασμάτων για μεγάλο χρονικό διάστημα, να προκληθούν διαταραχές στην προμήθεια βασικών αγαθών και να ενισχυθούν οι κίνδυνοι για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια, την παγκόσμια ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τα ισοζύγια τρεχουσών συναλλαγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες πίεσαν ώστε η κατάσταση να περιγράφεται ως «σύγκρουση» και όχι ως «πόλεμος», στο πλαίσιο της διατύπωσης του σχετικού κειμένου, το οποίο δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Την ίδια ώρα, η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ παραμένει αβέβαιη. Παρότι το Ιράν ανακοίνωσε ότι η ναυσιπλοΐα είναι πλήρως αποκατεστημένη μετά την παράταση της εκεχειρίας, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να προχωρήσει εκ νέου σε κλείσιμο της θαλάσσιας οδού εάν συνεχιστεί ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός.

«Η κατάσταση είναι εξαιρετικά εύθραυστη και ρευστή», ανέφερε ο Αλτζαντάαν σε συνέντευξη Τύπου στην έδρα του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον, τονίζοντας ότι κάθε ένδειξη αποκλιμάκωσης αποτελεί θετική εξέλιξη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αποκατάσταση της ασφαλιστικής κάλυψης για τα πλοία από τις ασφαλιστικές εταιρείες συνιστά μια σημαντική πρόκληση.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια προσωρινή εκεχειρία που λήγει σύντομα, εκφράζοντας την ελπίδα να παραταθεί, ενώ τόνισε ότι απαιτείται χρόνος για να διαπιστωθεί αν θα υπάρξει ουσιαστική και αξιόπιστη αποκλιμάκωση.

Στην ανακοίνωσή της, η επιτροπή του ΔΝΤ επισημαίνει επίσης ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις χρηματοοικονομικές αδυναμίες και τους κινδύνους για τη σταθερότητα του συστήματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εποπτείας σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, τα μη τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.