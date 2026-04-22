Γερμανία: Διχασμένες οι επιχειρήσεις για την εργασία μετά τη σύνταξη

«Οι επιχειρήσεις βλέπουν την ενεργό συνταξιοδότηση ως μια ευκαιρία να διατηρήσουν εργαζομένους ακόμη και μετά τη συνταξιοδότηση», δηλώνει η ερευνήτρια του ifo, Ντάρια Σάλερ. «Από την άλλη πλευρά, ορισμένες εταιρείες φοβούνται ότι η ενεργός συνταξιοδότηση δεν επιλύει το δημογραφικό πρόβλημα, αλλά απλώς το μεταθέτει χρονικά.»

Περισσότερες από τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων (70%) δηλώνουν ότι απασχολούσαν ήδη προσωπικό που λάμβανε σύνταξη ακόμη και πριν από την εισαγωγή του μέτρου. Αντίθετα, το υπόλοιπο 30% δεν είχε τέτοια εμπειρία. Η πλειονότητα (83%) των εργαζομένων σε ηλικία συνταξιοδότησης εργαζόταν ήδη στην ίδια επιχείρηση πριν συνταξιοδοτηθεί, ενώ μόνο το 17% ανέλαβε τη σημερινή του θέση μετά την αποχώρηση από την ενεργό εργασία.

Η ενεργός συνταξιοδότηση τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026. Προσφέρει κίνητρα στους εργαζομένους να συνεχίσουν να εργάζονται, παραμένοντας ασφαλισμένοι, ακόμη και μετά τη συμπλήρωση του κανονικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, επιτρέποντάς τους να κερδίζουν έως και 2.000 ευρώ τον μήνα (24.000 ευρώ ετησίως) αφορολόγητα.