ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γερμανία: Διχασμένες οι επιχειρήσεις για την εργασία μετά τη σύνταξη
Ειδήσεις
10:41 - 22 Απρ 2026

Γερμανία: Διχασμένες οι επιχειρήσεις για την εργασία μετά τη σύνταξη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Περίπου μία στις τρεις επιχειρήσεις στη Γερμανία (36%) θεωρεί την ενεργό συνταξιοδότηση ένα χρήσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση της έλλειψης εργατικού δυναμικού. Την ίδια στιγμή, περίπου μία στις τέσσερις (28%) εκτιμά ότι η ενεργός συνταξιοδότηση έχει μικρή ή και καμία συμβολή. Αυτό προκύπτει από την τελευταία Έρευνα Διευθυντών Ανθρώπινου Δυναμικού της Randstad και του Ινστιτούτου ifo.

«Οι επιχειρήσεις βλέπουν την ενεργό συνταξιοδότηση ως μια ευκαιρία να διατηρήσουν εργαζομένους ακόμη και μετά τη συνταξιοδότηση», δηλώνει η ερευνήτρια του ifo, Ντάρια Σάλερ. «Από την άλλη πλευρά, ορισμένες εταιρείες φοβούνται ότι η ενεργός συνταξιοδότηση δεν επιλύει το δημογραφικό πρόβλημα, αλλά απλώς το μεταθέτει χρονικά.»

Περισσότερες από τα δύο τρίτα των επιχειρήσεων (70%) δηλώνουν ότι απασχολούσαν ήδη προσωπικό που λάμβανε σύνταξη ακόμη και πριν από την εισαγωγή του μέτρου. Αντίθετα, το υπόλοιπο 30% δεν είχε τέτοια εμπειρία. Η πλειονότητα (83%) των εργαζομένων σε ηλικία συνταξιοδότησης εργαζόταν ήδη στην ίδια επιχείρηση πριν συνταξιοδοτηθεί, ενώ μόνο το 17% ανέλαβε τη σημερινή του θέση μετά την αποχώρηση από την ενεργό εργασία.

Η ενεργός συνταξιοδότηση τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026. Προσφέρει κίνητρα στους εργαζομένους να συνεχίσουν να εργάζονται, παραμένοντας ασφαλισμένοι, ακόμη και μετά τη συμπλήρωση του κανονικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, επιτρέποντάς τους να κερδίζουν έως και 2.000 ευρώ τον μήνα (24.000 ευρώ ετησίως) αφορολόγητα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χρηματιστήριο: Τα δύο θετικά στοιχεία που σταθμίζουν οι επενδυτές
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Τα δύο θετικά στοιχεία που σταθμίζουν οι επενδυτές

Τεμπονέρας: Ο ΣΥΡΙΖΑ να απελευθερώσει μια συζήτηση για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου
Πολιτική

Τεμπονέρας: Ο ΣΥΡΙΖΑ να απελευθερώσει μια συζήτηση για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bureau Veritas: Η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας για τις επιχειρήσεις
Τεχνολογία

Bureau Veritas: Η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας για τις επιχειρήσεις

Η επόμενη μέρα της εργασίας: Οι εταιρείες ανακαλύπτουν ότι η AI χρειάζεται… ανθρώπους
Επιχειρήσεις

Η επόμενη μέρα της εργασίας: Οι εταιρείες ανακαλύπτουν ότι η AI χρειάζεται… ανθρώπους

ΣΒΑΠ: Δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση των εργαζομένων και τις επενδύσεις στην βιομηχανία
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΣΒΑΠ: Δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση των εργαζομένων και τις επενδύσεις στην βιομηχανία

ifo: Βελτίωση για το δείκτη επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία
Ειδήσεις

ifo: Βελτίωση για το δείκτη επιχειρηματικού κλίματος στη Γερμανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
28/07/2026 - 08:41

Η ακτινογραφία της Ευρωπαϊκής ναυτιλίας: Η δομή του στόλου και η γεωπολιτική διάσταση

Οικονομία
28/07/2026 - 08:31

Πήρε αναβολή για το 2027 η δημοσιοποίηση της λίστας μεγαλοοφειλετών

Ναυτιλία
28/07/2026 - 08:18

Το άγνωστο ναυτικό εγχείρημα του 1974 - Όταν το ελληνικό Εμπορικό Ναυτικό έσπασε τον αποκλεισμό της Κύπρου

Τεχνολογία
28/07/2026 - 08:14

Bureau Veritas: Η κυβερνοασφάλεια εξελίσσεται σε βασικό πυλώνα ανθεκτικότητας για τις επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 08:10

Στοά Αρσακείου: Σε τροχιά λειτουργίας η επένδυση των €18 εκατ. μετά από έξι χρόνια προετοιμασίας

Οικονομία
28/07/2026 - 08:03

ΑΑΔΕ: 10 απαντήσεις για τα ψηφιακά δελτία αποστολής – Τι αλλάζει για αγρότες, ελαιοπαραγωγούς, λαϊκές αγορές

Πολιτική
28/07/2026 - 07:55

Λ. Καρχιμάκης στο «R»: Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για μισθωτούς, συνταξιούχους και επιχειρήσεις

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 06:30

Το «παρών» της Ντόρας

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 23:39

Νευρικότητα στη Wall Street με το βλέμμα στις Big Tech – «Βουτιά» άνω του 8% στο πετρέλαιο

Ειδήσεις
27/07/2026 - 23:19

Γαλλία και Ισπανία: Νέο κύμα καύσωνα απειλεί να επιδεινώσει την πρωτοφανή πύρινη καταστροφή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:55

Πειραιάς: Συνελήφθη πλοίαρχος για παρατυπίες στη μεταφορά υγραερίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 22:33

Αυστρία: Η κυβέρνηση προωθεί παράταση της στρατιωτικής θητείας στους 9 μήνες

Magazino
27/07/2026 - 22:04

Tetragono Art Space: Το καταφύγιο όπου κάθε παιδί είναι ο πρωταγωνιστής της δικής του ιστορίας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/07/2026 - 21:41

AEGEAN: Τι λέει η εταιρεία για την πτήση που επέστρεψε προληπτικά στην Αθήνα

Υγεία
27/07/2026 - 21:15

Πώς το κόκκινο κρέας και το έντερο συνδέονται με την κολπική μαρμαρυγή

ΑΜΥΝΑ
27/07/2026 - 20:55

THEON: Έσοδα €248,7 εκατ. (+35,4%) το εξάμηνο – Στα €1,46 δισ. το ανεκτέλεστο (πίνακες)

Πολιτική
27/07/2026 - 20:39

Στην επόμενη Βουλή η «τύχη» της Συνταγματικής Αναθεώρησης – Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

Οικονομία
27/07/2026 - 20:00

Ελληνική οικονομία: Στο «κόκκινο» αποταμίευση και επενδύσεις των νοικοκυριών το α’ τρίμηνο

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 19:31

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

Πολιτική
27/07/2026 - 19:09

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 19:02

ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχικός έλεγχος μετά το βίντεο-σοκ με οδηγό τραμ εν ώρα εργασίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:49

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Έρευνα για διαρροή προπανίου

Πολιτική
27/07/2026 - 18:40

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:36

Politico: Οι μεγάλες εταιρείες στο στόχαστρο της ΕΕ - Aλλαγές στον φόρο CORE μετά τις αντιδράσεις

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:17

Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Πολιτική
27/07/2026 - 18:10

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»

Υγεία
27/07/2026 - 17:49

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 17:48

Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 17:47

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση

Σχόλια Αγοράς
27/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ