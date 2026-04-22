Χρηματιστήριο: Τα δύο θετικά στοιχεία που σταθμίζουν οι επενδυτές

Χωρίς νέες εξελίξεις στο μείζων θέμα της ΜΑ το άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης στο ΕΑ με τα futures πάντως στις ΗΠΑ περισσότερο αισιόδοξα και με τις αγορές σε επιμέρους κλάδους να αρχίζουν να τιμολογούν αργή και πολύμηνη προσαρμογή της ενεργειακής επάρκειας προϊόντων πετρελαίου και ΦΑ.

Συνεδρίαση χαμηλού τζίρου η χθεσινή (183 εκ.) και μηδενικού αποτελέσματος (ΓΔ 2260) με την αγορά να αφομοιώνει σταδιακά τα αποτελέσματα έτους που ανακοινώνονται από τις εισηγμένες (πιο πρόσφατη η QLCO με αύξηση εσόδων +17% και ebitda +12%) και ακολουθούν μετά το κλείσιμο η ΚΡΙ και η REALCONS.

Παράλληλα από σήμερα ξεκινούν – μετά τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις ΓΣ – και οι αποκοπές μερισμάτων από εισηγμένες κυρίως του ευρύτερου τουριστικού κλάδου (ενδεικτικά ΑΡΑΙΓ 0,90/μετοχή, ΟΤΟΕΛ 0,85/μετοχή, ΔΑΑ 0,66/μετοχή). Στον συγκεκριμένο κλάδο κρίσιμη παραμένει η κατάσταση ιδιαίτερα στην Ευρώπη για την επάρκεια αεροπορικών καυσίμων σύμφωνα και με νέες δηλώσεις του επικεφαλής του ΔΟΕ Φ. Μπιρόλ που αναφέρει ότι θα απαιτηθούν περίπου δύο χρόνια μέχρι να επανέλθει η παραγωγή στα προ πολέμου επίπεδα.

Σε επίπεδο τεχνικής ανάλυσης δύο είναι τα θετικά στοιχεία που σταθμίζουν οι επενδυτές, το πρώτο ότι για πολλοστή φορά τα τελευταία 3 χρόνια ο ΓΔ βρήκε σημαντική στήριξη πάνω στην γραμμή του ΚΜΟ των 200 ημερών (περνάει τώρα από τις 2050 μονάδες) και το δεύτερο η επιβεβαιωμένη ανοδική διάσπαση των λεγόμενων κοντών ΚΜΟ (5,20) στου πιο μακρινούς (50,200).

Στο μηνιαίο διάγραμμα σημαντική η στήριξη των 2224 μονάδων (pivot points) ενώ η βασική αντίσταση βρίσκεται στα επίπεδα των 2330 μονάδων.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης