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WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ
Ειδήσεις
08:04 - 10 Ιουλ 2026

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Το Ισραήλ μοιράστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες νέες πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίες, σύμφωνα με το ίδιο, υποδείκνυαν ένα νέο ιρανικό σχέδιο δολοφονίας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Εάν επιβεβαιωθεί το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η εξέλιξη αυτή θα σηματοδοτούσε κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα δηλώσει τα τελευταία χρόνια ότι επιδιώκει να εκδικηθεί τον Τραμπ για τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί, κορυφαίου στρατηγού των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, η οποία πραγματοποιήθηκε κατά την πρώτη προεδρική του θητεία.

Η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον αρνήθηκε να σχολιάσει. Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε τη Wall Street Journal στις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος την Τετάρτη.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε την Τετάρτη στις απειλές κατά της ζωής του, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα της Τουρκίας.

«Θέλουν να εξοντώσουν τον ηγέτη των Ηνωμένων Πολιτειών — εμένα», δήλωσε. «Είμαι σε κάθε λίστα. Το είδα σήμερα το πρωί, είμαι σε όλες τους τις λίστες. Και μέχρι στιγμής, υποθέτω ότι έχω σταθεί λίγο τυχερός, αλλά αυτό ίσως να μην κρατήσει για πολύ.»

Οι σχέσεις μεταξύ του Τραμπ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν επιδεινωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς τα συμφέροντά τους αποκλίνουν όσον αφορά τη συνέχιση του πολέμου με το Ιράν.

Ο Νετανιάχου υποστηρίζει τη συνέχιση των επιθέσεων κατά του Ιράν και την επίτευξη περισσότερων στρατιωτικών στόχων. Αντίθετα, ο Τραμπ αναζητά τρόπο απεμπλοκής από τη σύγκρουση, εκφράζοντας ανησυχίες ότι η συνέχισή της θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν τον περασμένο μήνα μια εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν.

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου συνομίλησαν τηλεφωνικά την Πέμπτη, σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, το οποίο ανέφερε ότι συμφώνησαν να συνεχίσουν τον «συντονισμό μεταξύ των δύο χωρών». Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο Τραμπ ενημέρωσε επίσης τον Νετανιάχου για τις πρόσφατες αμερικανικές δραστηριότητες στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Ιρανοί που συμμετείχαν στην κηδεία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, φώναζαν συνθήματα υπέρ του θανάτου του Τραμπ, ενώ κρατούσαν πανό με το σύνθημα: «Θα σκοτώσουμε τον Τραμπ».

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου επικοινωνούσαν συχνά κατά την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, με τον Νετανιάχου να ενημερώνει τον πρόεδρο για διάφορους στόχους και πληροφορίες των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών σε νυχτερινές τηλεφωνικές συνομιλίες, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως η Wall Street Journal. Οι δύο ηγέτες εξακολουθούν να συνομιλούν, ωστόσο η σχέση τους φαίνεται να έχει επιδεινωθεί, όπως μαρτυρά μια σειρά από τεταμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες.

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