Στο τραπέζι η νέα πρόταση Τραμπ για την Ουκρανία – Το μήνυμα Πούτιν μετά τις συνομιλίες

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε το Σάββατο (5/9) συνομιλίες διάρκειας άνω των τριών ωρών, τις οποίες ένας σύμβουλος του Κρεμλίνου χαρακτήρισε «ιδιαίτερα χρήσιμες», με δύο Αμερικανούς απεσταλμένους που επιδιώκουν να βρεθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Ωστόσο, δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι σημειώθηκε κάποια σημαντική πρόοδος.

Ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι οι Αμερικανοί, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, «παρουσίασαν μια σειρά από ιδέες σχετικά με πιθανούς δρόμους προς μια συμφωνία», σύμφωνα με μετάδοση του Reuters. Ο Ουσάκοφ δεν διευκρίνισε ποιες ήταν αυτές οι ιδέες.

Είπε ότι ο Πούτιν υποστήριξε πως η Ρωσία σημειώνει «πραγματική πρόοδο» στο πεδίο της μάχης και είναι πεπεισμένη ότι θα επιτύχει τους στόχους της, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να αντιμετωπιστούν «όλες οι βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης».

Πρόκειται για θέσεις που η Μόσχα επαναλαμβάνει συστηματικά από τότε που ο Πούτιν εξαπέλυσε την πλήρους κλίμακας εισβολή στη μικρότερη γειτονική χώρα, τον Φεβρουάριο του 2022. Και οι δύο πλευρές έχουν εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας με πυραύλους και drones, ενώ η γραμμή του μετώπου παραμένει σε μεγάλο βαθμό σταθερή.

Ο Πούτιν επαινεί τις προσπάθειες του Τραμπ

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι οι συνομιλίες ήταν «ουσιαστικές» και ότι τα επόμενα βήματα θα ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ, οι οποίοι επισκέφθηκαν τη Μόσχα για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο, ως απεσταλμένοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δεν έκαναν κανένα σχόλιο. Αναχώρησαν από τη Μόσχα λίγο μετά τις συνομιλίες και αναμένεται να συναντηθούν με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Κίεβο την Κυριακή.

«Οι συνομιλίες ξεπέρασαν μια απλή ανταλλαγή απόψεων για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης. Συζητήθηκαν επίσης διεξοδικά οικονομικά ζητήματα, καθώς και πιθανά μεγάλα και αμοιβαία επωφελή ρωσοαμερικανικά σχέδια», δήλωσε ο Ουσάκοφ.

«Συνολικά, μπορεί κανείς να πει ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν επίκαιρες και ιδιαίτερα χρήσιμες και για τις δύο πλευρές», πρόσθεσε.

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, απεσταλμένος του Πούτιν για επενδυτικά ζητήματα, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι η επίσκεψη ήταν «ένα σημαντικό ειρηνευτικό βήμα». Τόσο ο ίδιος όσο και ο Ουσάκοφ συμμετείχαν στη συνάντηση.

Ο Ρώσος πρόεδρος επαίνεσε τις προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο.

«Κατανοώντας ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δύσκολη κατάσταση, εντούτοις δεν σταματά τις προσπάθειές του να βοηθήσει στην επίτευξη μιας συμφωνίας και να συμβάλει στην επίλυση της ρωσοουκρανικής σύγκρουσης», δήλωσε ο Πούτιν σε τηλεοπτικές δηλώσεις κατά την έναρξη των συνομιλιών.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή (4/9) ότι οι ΗΠΑ έχουν μια νέα πρόταση με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Πούτιν υποσχέθηκε ότι θα διασφαλίσει την ασφάλεια των Αμερικανών διαπραγματευτών. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο Πούτιν έδωσε εντολή στον ρωσικό στρατό να μην πλήξει το Κίεβο για τρεις ημέρες, λόγω της επίσκεψης των Αμερικανών απεσταλμένων.

Μεγάλο το χάσμα ανάμεσα στις αντιμαχόμενες πλευρές

Κατά τις προηγούμενες δέκα ημέρες, η Ρωσία σφυροκοπούσε το Κίεβο μέρα και νύχτα με πυραύλους και drones, μεταξύ άλλων και με την επίθεση της Παρασκευής στα κεντρικά γραφεία της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας (SBU).

Η Ουκρανία, από την πλευρά της, έχει πραγματοποιήσει το καλοκαίρι πλήγματα που προκάλεσαν σημαντικές ζημιές σε ρωσικά διυλιστήρια, πετρελαϊκούς τερματικούς σταθμούς και αποθήκες της διαδικτυακής εταιρείας λιανικής Wildberries, σε μια προσπάθεια να αυξήσει το κόστος για τη Μόσχα από τη συνέχιση του πολέμου.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο είναι διατεθειμένο να απέχει από επιθέσεις εναντίον της Μόσχας μέχρι τη Δευτέρα.

Η Ρωσία και η Ουκρανία εξακολουθούν να απέχουν πολύ ως προς τους όρους τερματισμού του πολέμου, της πιο αιματηρής σύγκρουσης στην Ευρώπη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πρόσωπο που βρίσκεται κοντά στο Κρεμλίνο, μιλώντας πριν γίνουν γνωστές οι πληροφορίες για την επίσκεψη των απεσταλμένων του Τραμπ, δήλωσε ότι ο Πούτιν εξακολουθεί να επιδιώκει την κατάληψη περισσότερων ουκρανικών εδαφών.

«Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία για τη γραμμή του μετώπου έως ότου ο Πούτιν ολοκληρώσει την κατάληψη του υπόλοιπου τμήματος της περιοχής του Ντονέτσκ», δήλωσε η πηγή στο Reuters, προσθέτοντας ότι ο Ρώσος ηγέτης, με βάση τις αναφορές των στρατιωτικών διοικητών του, είναι πεπεισμένος ότι αυτό θα συμβεί μέχρι το τέλος του έτους.

Δυτικοί στρατιωτικοί αναλυτές θεωρούν ένα τέτοιο ενδεχόμενο απομακρυσμένο, δεδομένου του αργού ρυθμού της ρωσικής προέλασης. Η Ουκρανία έχει αρνηθεί να παραχωρήσει εδάφη που κατάφερε να υπερασπιστεί με τεράστιο κόστος και απορρίπτει τέτοιους όρους, θεωρώντας ότι θα ισοδυναμούσαν ουσιαστικά με παράδοση.

Το Κρεμλίνο δήλωσε την Παρασκευή ότι η θέση που είχε διατυπώσει ο Πούτιν σε ομιλία του πριν από δύο χρόνια —ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει ολόκληρη την επικράτεια των τεσσάρων περιοχών που διεκδικεί η Ρωσία και να εγκαταλείψει το σχέδιό της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ— παραμένει «αμετακίνητη».