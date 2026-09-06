Κουμπαράς για τη νέα γενιά: Κρατική ενίσχυση στις αποταμιεύσεις των γονέων

Μία από τις βασικές παρεμβάσεις του νέου πακέτου μέτρων για το δημογραφικό παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ής ΔΕΘ. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός αποταμιευτικού «κουμπαρά» για τα παιδιά, στον οποίο το κράτος θα συνεισφέρει ποσό αντίστοιχο με εκείνο που καταθέτουν οι γονείς.

Στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά που θα ενταχθούν σε αυτό να αποκτούν σταδιακά, μέχρι την ενηλικίωσή τους, ένα σημαντικό οικονομικό κεφάλαιο. Με βάση τους υπολογισμούς που παρουσιάστηκαν, το ποσό θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ όταν το παιδί συμπληρώσει τα 18 χρόνια.

Πώς θα λειτουργεί

Ο «Κουμπαράς για τη Νέα Γενιά» θα απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά από τη γέννησή τους έως και την ηλικία των δύο ετών.

Η λειτουργία του βασίζεται στην ισόποση συμμετοχή οικογένειας και κράτους. Οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν έως 1.200 ευρώ τον χρόνο στον λογαριασμό του παιδιού, με το Δημόσιο να προσθέτει το ίδιο ποσό.

Έτσι, σε περίπτωση που καταβληθεί το ανώτατο ποσό των 1.200 ευρώ από την οικογένεια, η συνολική ετήσια ενίσχυση του λογαριασμού θα φτάνει τα 2.400 ευρώ.

Το ανώτατο όριο των καταθέσεων προβλέπεται, παράλληλα, να αυξάνεται κατά 10% κάθε πέντε χρόνια, ώστε οι δυνατότητες αποταμίευσης να διευρύνονται όσο μεγαλώνει το παιδί.

Κεφάλαιο άνω των 60.000 ευρώ στην ενηλικίωση

Μέσω της σταδιακής συσσώρευσης των χρημάτων, το κεφάλαιο θα αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο μέχρι το παιδί να φτάσει στην ενηλικίωση.

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ, το ποσό που θα έχει συγκεντρωθεί στα 18 χρόνια μπορεί να ξεπεράσει τις 60.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη αποταμίευση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ένα πρώτο οικονομικό κεφάλαιο για τη μετάβαση του παιδιού στην ενήλικη ζωή.

Το μέτρο εντάσσεται στο συνολικό πακέτο πολιτικών για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, φορολογικές ελαφρύνσεις για τρίτεκνες οικογένειες και ενίσχυση του επιδόματος γέννησης για πολύτεκνες οικογένειες.

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