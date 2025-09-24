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Η τουρκική BOTAS και η Mercuria υπέγραψαν 20ετή συμφωνία για την προμήθεια LNG
Επιχειρήσεις
12:15 - 24 Σεπ 2025

Η τουρκική BOTAS και η Mercuria υπέγραψαν 20ετή συμφωνία για την προμήθεια LNG

Reporter.gr Newsroom
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Η τουρκική κρατική εταιρεία ενέργειας BOTAS υπέγραψε 20ετή συμφωνία με τη Mercuria για την ετήσια προμήθεια περίπου 4 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων (bcm) υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το 2026, ανακοίνωσε την Τετάρτη ο υπουργός Ενέργειας, Αλπασλάν Μπαϊρακτάρ.

Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία, που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, θα ανέλθει συνολικά σε περίπου 70 bcm για όλη τη διάρκειά της. Οι προμήθειες θα προέρχονται από τερματικούς σταθμούς φόρτωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης στην Τουρκία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αφρική.

«Η συμφωνία αυτή θα συμβάλει σημαντικά στον στόχο των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων εμπορικών συναλλαγών με τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ, προσθέτοντας ότι η συμφωνία στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και στη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας της Τουρκίας.

Οι ενεργειακές συμφωνίες έρχονται καθώς η Τουρκία επιδιώκει να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ουάσινγκτον. Τη Δευτέρα, η Άγκυρα ανακοίνωσε ότι ήρε τα αντίποινα σε δασμούς που είχαν επιβληθεί το 2018 σε μια σειρά εισαγόμενων προϊόντων από τις ΗΠΑ, όπως επιβατικά αυτοκίνητα και φρούτα. Η απόφαση θεωρήθηκε ως χειρονομία καλής θέλησης ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης του Ερντογάν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

Η BOTAS είναι υπεύθυνη για τις υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου και το εμπόριο φυσικού αερίου στην Τουρκία, ενώ η Mercuria είναι μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες εταιρείες ενέργειας και εμπορευμάτων.

Σε ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Ενέργειας αναφέρεται επίσης ότι η BOTAS υπέγραψε μακροχρόνια προκαταρκτική συμφωνία για LNG με τη Woodside Energy (WDS.AX), τον μεγαλύτερο παραγωγό φυσικού αερίου της Αυστραλίας.

Η συμφωνία αυτή προβλέπει την προμήθεια περίπου 5,8 bcm LNG στην BOTAS για εννέα χρόνια, ξεκινώντας το 2030, κυρίως από το έργο LNG της Woodside στη Λουιζιάνα.

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