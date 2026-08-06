Ορμούζ: Το Ιράν εξετάζει μπλόκο σε «εχθρικά» πλοία – Τι ζητά από τις ΗΠΑ

Κοντά στην οριστικοποίηση συμφωνίας για τα Στενά του Ορμούζ φέρονται βρίσκονται Ιράν και Ομάν, όσο μία κοινοβουλευτική επιτροπή στην Τεχεράνη εξετάζει ένα προκαταρκτικό σχέδιο νόμου, το οποίο προβλέπει την απαγόρευση διέλευσης από το κρίσιμο πέρασμα για πλοία που θεωρούνται ως «εχθρικά», όπως αυτά των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Σύμφωνα με το ιρανικό Fars, που επικαλείται δηλώσεις βουλευτή, το νομοσχέδιο προβλέπει την επιβολή προστίμων που θα μπορούσαν να φτάνουν έως και το 20% της αξίας του φορτίου ενός πλοίου σε περίπτωση παραβίασης των προτεινόμενων περιορισμών.

Ο Ιρανός βουλευτής φέρεται να δήλωσε ότι το νομοσχέδιο βρίσκεται ακόμη υπό εξέταση από ειδικούς και ότι το κοινοβούλιο έχει καλέσει εμπειρογνώμονες να καταθέσουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους, πριν από την οριστικοποίηση του τελικού κειμένου.

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Τι ζητά το Ιράν από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα, δε, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά προϋποθέτει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τις ΗΠΑ.

Μιλώντας στο ιρανικό κρατικό πρακτορείο IRNA, ο Γκαριμπαμπαντί ανέφερε πως η Ουάσιγκτον θα πρέπει να άρει περιορισμούς που – σύμφωνα με την Τεχεράνη – παραβίασαν προηγούμενες δεσμεύσεις της.

Ειδικότερα, το Ιράν φέρεται να αξιώνει από τις ΗΠΑ:

(α) να τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών·

(β) να άρουν κυρώσεις που επανήλθαν μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας, ιδίως στον πετρελαϊκό τομέα, και να ξεκινήσουν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις για τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία·

(γ) να εγγυηθούν τη διατήρηση της σταθερότητας στον Λίβανο, όπως προβλεπόταν στο μνημόνιο κατανόησης που είχε συμφωνηθεί με την Ουάσιγκτον τον Ιούνιο.

«Νέο μοντέλο» και αλλαγή των θαλάσσιων διαδρομών

Κατά τον ίδιο αξιωματούχο, η νέα συμφωνία που κυοφορείται με την συμμετοχή του Ομάν αποτελεί ένα εντελώς «νέο μοντέλο» και όχι συνέχεια της συμφωνίας που είχε συναφθεί τον Ιούνιο με τις ΗΠΑ.

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Σε αυτό το πλαίσιο, απάντησε αρνητικά ερωτηθείς εάν το Ιράν εν προκειμένω εφαρμόζει το άρθρο 5 της συμφωνίας του Ιουνίου, το οποίο προέβλεπε ότι η Τεχεράνη θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή εμπορική ναυσιπλοΐα για 60 ημέρες. Μάλιστα, όπως είπε, το άρθρο αυτό καθόριζε μόνο γενικές αρχές και όχι ένα οριστικό επιχειρησιακό σχέδιο.

Συμφωνά με τον ίδιο, το νέο πλαίσιο προβλέπει αλλαγές στις θαλάσσιες διαδρομές, με σημαντικό μέρος της εμπορικής κίνησης να διέρχεται πλέον από τα χωρικά ύδατα του Ιράν και το υπόλοιπο από τα χωρικά ύδατα του Ομάν.

Η νέα αυτή διευθέτηση αντανακλά, όπως είπε, μια στρατηγική «αποτελεσματικής άσκησης κυριαρχίας» στα Στενά του Ορμούζ. Τόνισε, πάντως, ότι η Τεχεράνη δεν σκοπεύει να κλείνει συστηματικά τη θαλάσσια οδό σε περιόδους ειρήνης.

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