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Τσαβδαρίδης: Τα επιχειρηματικά πάρκα θα οδηγήσουν τη χώρα σε νέο βιομηχανικό μοντέλο
Επιχειρήσεις
11:59 - 24 Σεπ 2025

Τσαβδαρίδης: Τα επιχειρηματικά πάρκα θα οδηγήσουν τη χώρα σε νέο βιομηχανικό μοντέλο

Reporter.gr Newsroom
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Στη σημασία των επιχειρηματικών πάρκων ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης και μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας στάθηκε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, μιλώντας στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών  ITC 2025, που πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να κατευθύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα σε οργανωμένους υποδοχείς, τα επιχειρηματικά πάρκα, τα οποία διαθέτουν σαφές πλαίσιο λειτουργίας και μπορούν να προσφέρουν στις επιχειρήσεις ένα σύγχρονο, ψηφιακό και φιλικό περιβάλλον. «Πρόκειται για τον καλύτερο τρόπο να ενισχύσουμε τη βιομηχανία και να χτίσουμε το παραγωγικό μοντέλο που θα οδηγήσει την ελληνική οικονομία πιο μακριά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επενδύσεις και χρηματοδότηση

Ο κ. Τσαβδαρίδης αποκάλυψε ότι είκοσι προτάσεις για επιχειρηματικά πάρκα έχουν ήδη εγκριθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, με κονδύλια που φτάνουν τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, επιπλέον 13 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν μέσω του ΔΕΔΔΗΕ για την αναβάθμιση του ηλεκτρικού δικτύου, με στόχο την ενσωμάτωση αποθηκευτικών συστημάτων ενέργειας.

«Οι επιχειρήσεις για να είναι ανταγωνιστικές χρειάζονται χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Σε αυτόν τον δρόμο θα στηριχθούν κεντρικά από την πολιτεία», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις με τον ΣΕΒ για το Ειδικό Χωροταξικό για τη Βιομηχανία, το οποίο θα καθορίσει τις νέες κατευθύνσεις ανάπτυξης. «Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τη χώρα είναι να φτιάξουμε μια σύγχρονη βιομηχανία. Μια βιομηχανία που θα βασίζεται στην πράσινη μετάβαση και στον ψηφιακό μετασχηματισμό», είπε.

Ανθρώπινο δυναμικό και περιφερειακή ανάπτυξη

Ο υφυπουργός έκανε ειδική αναφορά στο ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού, σημειώνοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες να ενισχυθεί η στελέχωση των επιχειρήσεων ώστε να στηριχθεί η παραγωγική βάση της χώρας. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι νέοι άνθρωποι που θα παραμείνουν στις ακριτικές περιοχές αποτελούν τον «καλύτερο φράχτη» για την προστασία των συνόρων, συνδέοντας την ανάπτυξη με την εθνική ασφάλεια.

Ο κ. Τσαβδαρίδης υπενθύμισε ότι το νομικό πλαίσιο για τα επιχειρηματικά πάρκα άλλαξε το 2022, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και να τα μετατρέψει σε πράσινους και ψηφιακούς κόμβους ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε την ανάγκη για στενή συνεργασία των επιχειρήσεων με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ και διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο θα συνεχίσει να βελτιώνει το θεσμικό πλαίσιο ώστε να καταστεί ακόμα πιο λειτουργικό και ελκυστικό για επενδύσεις.

«Με τα επιχειρηματικά πάρκα δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, πιο ισχυρό, πιο εξωστρεφές και πιο ανταγωνιστικό», κατέληξε ο υφυπουργός.

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