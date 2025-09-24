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Ρωσία: Πρόταση αύξησης ΦΠΑ για τη χρηματοδότηση στρατιωτικών δαπανών το 2026
Ειδήσεις
12:03 - 24 Σεπ 2025

Ρωσία: Πρόταση αύξησης ΦΠΑ για τη χρηματοδότηση στρατιωτικών δαπανών το 2026

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας πρότεινε την Τετάρτη (24/9) την αύξηση του συντελεστή του ΦΠΑ από 20% σε 22% το 2026, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι στρατιωτικές δαπάνες στο πέμπτο έτος του πολέμου στην Ουκρανία.

Η πρόταση έρχεται σε μια στιγμή που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τη Ρωσία «χάρτινη τίγρη» για το ότι «πολεμάει χωρίς σκοπό εδώ και τρεισήμισι χρόνια» και δήλωσε ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και η Ρωσία βρίσκονται σε «μεγάλη οικονομική δυσχέρεια».

Σύμφωνα με το Reuters, ο Πούτιν έδειξε την περασμένη εβδομάδα ότι είναι ανοιχτός στην αύξηση ορισμένων φόρων για να καλύψει τις οικονομικές ανάγκες κατά τη διάρκεια του πολέμου, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αυξήσει τους φόρους για τους πλούσιους κατά τη διάρκεια των πολέμων του Βιετνάμ και της Κορέας.

Αύξηση φόρων για χρηματοδότηση της «άμυνας και της ασφάλειας»

Η πρόταση είναι σύμφωνη με μια έκθεση του Reuters την περασμένη εβδομάδα. Ο ΦΠΑ αντιπροσώπευε το 37% των εσόδων του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού το 2024 και οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αύξηση θα αποφέρει περίπου 1 τρισεκατομμύριο ρούβλια (11,9 δισεκατομμύρια δολάρια) σε πρόσθετα έσοδα.

Το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο δήλωσε ότι οι αυξήσεις των φόρων θα «στοχεύουν κυρίως στη χρηματοδότηση της άμυνας και της ασφάλειας», ανέφερε σε δήλωσή του ότι προτείνει και άλλες αυξήσεις φόρων, μεταξύ άλλων για τις επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πούτιν είχε δεσμευτεί να μην προβεί σε σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα πριν από το 2030, μετά τις αυξήσεις των φόρων που εισήχθησαν το 2025. Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Σεπτεμβρίου ζήτησε από την κυβέρνηση να αυξήσει τα έσοδα μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και όχι των φόρων.

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