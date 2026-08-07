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Όμιλος Fourlis: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall
Ανακοινώσεις
14:58 - 07 Αυγ 2026

Όμιλος Fourlis: Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στο Sofia South Ring Mall

Reporter.gr Newsroom
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Η FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία Wyldes Ltd, με έδρα στην Κύπρο, πρόκειται να συνάψει συμφωνία με την εταιρεία Trade Estates Cyprus SSRM Ltd, θυγατρική της Trade Estates ΑΕΕΑΠ, για την πώληση της έμμεσης συμμετοχής της στη SOFIA SOUTH RING MALL EAD, την εταιρεία που λειτουργεί το Sofia South Ring Mall στη Βουλγαρία, έναντι τιμήματος €49,35 εκ.

Η αγοράστρια εταιρεία αποτελεί συγγενή εταιρεία του Ομίλου Fourlis και, κατά συνέπεια, η συναλλαγή συνιστά συναλλαγή μεταξύ συνδεδεμένων μερών. Η συναλλαγή έχει λάβει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 99–101 του Ν. 4548/2018, και τελεί υπό την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας για συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της παρέλευσης της προβλεπόμενης δεκαήμερης προθεσμίας.

Ο Όμιλος κατέχει έμμεση συμμετοχή 50% στη SOFIA SOUTH RING MALL EAD μέσω θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών. Το Sofia South Ring Mall είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Η συναλλαγή ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου Fourlis για μεγαλύτερη εστίαση στην κύρια λειτουργική δραστηριότητά του και παράλληλα επιτρέπει στον Όμιλο, μέσα από μια κερδοφόρα συναλλαγή, να ενισχύσει σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης, να απελευθερώσει κεφάλαια και να υποστηρίξει περαιτέρω τις υφιστάμενες και μελλοντικές δραστηριότητες λιανικής, καθώς και την ανάπτυξη των ηγετικών εμπορικών σημάτων του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τα έσοδα από τη συναλλαγή θα ενισχύσουν τη χρηματοοικονομική ευελιξία του Ομίλου και θα αξιοποιηθούν προς υποστήριξη των στρατηγικών του προτεραιοτήτων. Ο Όμιλος θα αξιολογήσει τη βέλτιστη κατανομή των εσόδων, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων για την ανάπτυξη των βασικών δραστηριοτήτων λιανικής και της μείωσης του καθαρού δανεισμού.

Σχολιάζοντας τη συναλλαγή, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γιαννης Βασιλάκος, δήλωσε: «Η πώληση της συμμετοχής μας στο Sofia South Ring Mall είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική κατεύθυνση του Ομίλου Fourlis και την επικέντρωση μας στην ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό του Ομίλου σε μια σύγχρονη πλατφόρμα λιανικής. Η συναλλαγή αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να μειώσουμε τον καθαρό δανεισμό και να ενισχύσουμε την χρηματοοικονομική μας θέση, ενώ μέσα από στοχευμένες επενδύσεις διασφαλίζουμε την δημιουργία αξίας προς τους μετόχους μας σήμερα και στο μέλλον.»

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