24ωρη απεργία των ναυτεργατικών σωματείων στο Blue Star Chios για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού

Από τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης έως και τις 11:00 το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, θα ισχύσει η 24ωρη απεργία που προκήρυξαν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ (Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού) και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» (Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Ε.Ν.) στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο Blue Star Χίος.

Η κινητοποίηση αποτελεί άμεση αντίδραση στον θανάσιμο τραυματισμό 20χρονου μέλους του πληρώματος, που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης. Ο άτυχος ναυτικός, ο οποίος εργαζόταν ως καθαριστής μηχανής, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου, ενώ το Blue Star Χίος εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Πειραιάς.

Σε ανακοίνωσή τους, τα ναυτεργατικά σωματεία ζητούν να αποδοθούν ευθύνες για το δυστύχημα και να διασφαλιστούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας για τη ζωή και την υγεία των ναυτικών.