24ωρη απεργία των ναυτεργατικών σωματείων στο Blue Star Chios για τον θάνατο του 20χρονου ναυτικού

Η κινητοποίηση αποτελεί άμεση αντίδραση στον θανάσιμο τραυματισμό 20χρονου μέλους του πληρώματος, που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης. Ο άτυχος ναυτικός, ο οποίος εργαζόταν ως καθαριστής μηχανής, εγκλωβίστηκε σε υδατοστεγή συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου, ενώ το Blue Star Χίος εκτελούσε το δρομολόγιο Ρόδος – Πειραιάς.
Σε ανακοίνωσή τους, τα ναυτεργατικά σωματεία ζητούν να αποδοθούν ευθύνες για το δυστύχημα και να διασφαλιστούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας για τη ζωή και την υγεία των ναυτικών.