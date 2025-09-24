ΚΕΕΕ: Προειδοποίηση για παραπλανητικά email δήθεν προερχόμενα από το ΓΕΜΗ

Τα μηνύματα αυτά περιέχουν απειλητικές διατυπώσεις – συνεχίζει η ίδια ανακοίνωση – όπως η ενδεχόμενη διαγραφή της επιχείρησης από το μητρώο σε περίπτωση μη πληρωμής. Το ΓΕΜΗ συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των επιχειρήσεων από τέτοιες πρακτικές.
Τα συγκεκριμένα email δεν προέρχονται από το ΓΕΜΗ και αποτελούν απόπειρες εξαπάτησης (phishing). Πως να προστατευθείτε:
- Μην απαντάτεσε τέτοιου είδους μηνύματα.
- Μην κάνετε κλικστους συνδέσμους που περιέχουν και μην καταχωρείτε προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία.
- Ελέγχετε πάνταό,τι βρίσκεστε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ πριν από οποιαδήποτε ενέργεια.
- Οι μοναδικοί επίσημοι ιστότοποιτου ΓΕΜΗ είναι:
- Το ΓΕΜΗ δεν αποστέλλει emailμε συνδέσμους πληρωμής, ούτε απειλεί με διαγραφή επιχειρήσεων.
- Η εγγραφή των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ γίνεται αυτόματα μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ)και δεν απαιτείται καμία πρόσθετη πληρωμή για την ολοκλήρωσή της, εκτός από την πληρωμή του Γραμματίου Κόστους Σύστασης, η οποία πραγματοποιείται από το σύστημα της ΥΜΣ και γίνεται πριν την εγγραφή στο ΓΕΜΗ και την απόδοση ΑΦΜ.
Ενδείξεις παραπλανητικών σελίδων ή μηνυμάτων
- Αναφορές σε «ΕΠΕΙΓΟΝ» ή απειλές για κυρώσεις.
- Αναδυόμενα παράθυρα τα οποία ζητούν στοιχεία.
- Λάθη στη γλώσσα ή στον σχεδιασμό της σελίδας.
- Ύποπτα URLτα οποία δεν αντιστοιχούν στους παραπάνω επίσημους ιστότοπους του ΓΕΜΗ.
Αν υπάρχει και η παραμικρή αμφιβολία, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με το αρμόδιο Επιμελητήριο.