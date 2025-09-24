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ΚΕΕΕ: Προειδοποίηση για παραπλανητικά email δήθεν προερχόμενα από το ΓΕΜΗ
Επιχειρήσεις
12:06 - 24 Σεπ 2025

ΚΕΕΕ: Προειδοποίηση για παραπλανητικά email δήθεν προερχόμενα από το ΓΕΜΗ

Reporter.gr Newsroom
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Έχει παρατηρηθεί, το τελευταίο διάστημα, η αποστολή παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) τα οποία φέρονται να προέρχονται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και ενημερώνουν τους παραλήπτες ότι για να ολοκληρωθεί η καταχώρισή τους απαιτείται η καταβολή τέλους μέσω συνδέσμου πληρωμής, αναφέρει η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος σε σχετική της ανακοίνωση, εφιστώντας την προσοχή των επιχειρήσεων.    

Τα μηνύματα αυτά περιέχουν απειλητικές διατυπώσεις – συνεχίζει η ίδια ανακοίνωση – όπως η ενδεχόμενη διαγραφή της επιχείρησης από το μητρώο σε περίπτωση μη πληρωμής. Το ΓΕΜΗ συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των επιχειρήσεων από τέτοιες πρακτικές.

Τα συγκεκριμένα email δεν προέρχονται από το ΓΕΜΗ και αποτελούν απόπειρες εξαπάτησης (phishing). Πως να προστατευθείτε:

  • Μην απαντάτεσε τέτοιου είδους μηνύματα.
  • Μην κάνετε κλικστους συνδέσμους που περιέχουν και μην καταχωρείτε προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία.
  • Ελέγχετε πάνταό,τι βρίσκεστε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ πριν από οποιαδήποτε ενέργεια.
  • Οι μοναδικοί επίσημοι ιστότοποιτου ΓΕΜΗ είναι:
  • Το ΓΕΜΗ δεν αποστέλλει emailμε συνδέσμους πληρωμής, ούτε απειλεί με διαγραφή επιχειρήσεων.
  • Η εγγραφή των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ γίνεται αυτόματα μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης (ΥΜΣ)και δεν απαιτείται καμία πρόσθετη πληρωμή για την ολοκλήρωσή της, εκτός από την πληρωμή του Γραμματίου Κόστους Σύστασης, η οποία πραγματοποιείται από το σύστημα της ΥΜΣ και γίνεται πριν την εγγραφή στο ΓΕΜΗ και την απόδοση ΑΦΜ.

Ενδείξεις παραπλανητικών σελίδων ή μηνυμάτων

  • Αναφορές σε «ΕΠΕΙΓΟΝ» ή απειλές για κυρώσεις.
  • Αναδυόμενα παράθυρα τα οποία ζητούν στοιχεία.
  • Λάθη στη γλώσσα ή στον σχεδιασμό της σελίδας.
  • Ύποπτα URLτα οποία δεν αντιστοιχούν στους παραπάνω επίσημους ιστότοπους του ΓΕΜΗ.

Αν υπάρχει και η παραμικρή αμφιβολία, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επικοινωνούν απευθείας με το αρμόδιο Επιμελητήριο.

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