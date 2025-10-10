Αύξηση 13% στις παραδόσεις της Stellantis το γ’ τρίμηνο

Οι παραδόσεις οχημάτων της Stellantis σημείωσαν άνοδο 13% κατά το τρίτο τρίμηνο, με ώθηση από την ενισχυμένη ζήτηση στη Βόρεια Αμερική, γεγονός που υποδηλώνει μια σταδιακή ανάκαμψη μετά την αξιοποίηση των σημαντικών αποθεμάτων της εταιρείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η αυτοκινητοβιομηχανία – γνωστή για τα μοντέλα Jeep – ανακοίνωσε ότι οι συνολικές ενοποιημένες αποστολές για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 1,3 εκατομμύρια μονάδες.

Ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, οι παραδόσεις αυξήθηκαν κατά 35% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, εν μέρει λόγω της επιστροφής στην αγορά οχημάτων με υψηλή ζήτηση, όπως το pickup Ram 1500 που είναι εξοπλισμένο με κινητήρα V8.

Η μετοχή της Stellantis ενισχύθηκε κατά 2,7% στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, αν και παραμένει μειωμένη κατά περίπου 25% από την αρχή του έτους.