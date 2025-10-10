Αύξηση 13% στις παραδόσεις της Stellantis το γ’ τρίμηνο

Σύμφωνα με το Bloomberg, η αυτοκινητοβιομηχανία – γνωστή για τα μοντέλα Jeep – ανακοίνωσε ότι οι συνολικές ενοποιημένες αποστολές για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 1,3 εκατομμύρια μονάδες.
Ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, οι παραδόσεις αυξήθηκαν κατά 35% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι, εν μέρει λόγω της επιστροφής στην αγορά οχημάτων με υψηλή ζήτηση, όπως το pickup Ram 1500 που είναι εξοπλισμένο με κινητήρα V8.
Η μετοχή της Stellantis ενισχύθηκε κατά 2,7% στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, αν και παραμένει μειωμένη κατά περίπου 25% από την αρχή του έτους.