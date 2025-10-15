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Πρόστιμο £21 εκατ. στη Royal Mail για καθυστερήσεις στις παραδόσεις επιστολών
Επιχειρήσεις
12:21 - 15 Οκτ 2025

Πρόστιμο £21 εκατ. στη Royal Mail για καθυστερήσεις στις παραδόσεις επιστολών

Reporter.gr Newsroom
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Η Royal Mail τιμωρήθηκε με πρόστιμο 21 εκατομμυρίων λιρών από την Ofcom, καθώς καθυστέρησε να παραδώσει σχεδόν το ένα τέταρτο των ταχυδρομικών αποστολών πρώτης κατηγορίας, όπως ανακοίνωσε η ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών.

Πρόκειται για το τρίτο μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβάλει ποτέ η Ofcom, έπειτα από έρευνα που αποκάλυψε ότι η εταιρεία δεν πέτυχε τους στόχους της για τις παραδόσεις πρώτης και δεύτερης κατηγορίας κατά το οικονομικό έτος 2024/25.

Ο Ian Strawhorne, διευθυντής επιβολής της Ofcom, δήλωσε: «Εκατομμύρια σημαντικές επιστολές φτάνουν με καθυστέρηση και οι άνθρωποι δεν παίρνουν αυτό για το οποίο πληρώνουν όταν αγοράζουν ένα γραμματόσημο». Από την πλευρά της, η Royal Mail ανέφερε ότι «θα συνεχίσει να εργάζεται σκληρά για να επιτύχει περαιτέρω βιώσιμες βελτιώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών της».

Σύμφωνα με το BBC, κατά τη διάρκεια του 2024/25, η εταιρεία παρέδωσε εγκαίρως το 77% της αλληλογραφίας πρώτης κατηγορίας και το 92,5% της δεύτερης, ποσοστά χαμηλότερα από τους στόχους του 93% και 98,5% αντίστοιχα. Αυτό είναι το τρίτο πρόστιμο που της επιβάλλεται τα τελευταία χρόνια: 5,6 εκατομμύρια λίρες το Νοέμβριο του 2023 και 10,5 εκατομμύρια λίρες το Δεκέμβριο του 2024.

Η Ofcom ανέφερε ότι το πρόστιμο θα ανερχόταν σε 30 εκατομμύρια λίρες, αλλά μειώθηκε κατά 30%, λαμβάνοντας υπόψη την παραδοχή των αδυναμιών από τη Royal Mail. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι τα πρόστιμα ενδέχεται να συνεχιστούν εάν η εταιρεία δεν παρουσιάσει ένα αξιόπιστο σχέδιο βελτίωσης. Το πρόστιμο θα καταβληθεί στο Υπουργείο Οικονομικών.

Η Ofcom επεσήμανε ότι, αν και η Royal Mail είχε ανακοινώσει πέρυσι ένα σχέδιο αναβάθμισης με στόχο την έγκαιρη παράδοση του 85% των αποστολών πρώτης κατηγορίας και του 97% της δεύτερης, το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε. Ο κ. Strawhorne υπογράμμισε: «Η Royal Mail πρέπει να αποκαταστήσει επειγόντως την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Και αυτό σημαίνει να πραγματοποιήσει πραγματικές σημαντικές βελτιώσεις, όχι περισσότερες κενές υποσχέσεις».

Η έρευνα κατέληξε ότι η εταιρεία παραβίασε τις υποχρεώσεις της, καθώς δεν παρείχε αποδεκτό επίπεδο υπηρεσιών, ενώ τα μέτρα που έλαβε κρίθηκαν ανεπαρκή και αναποτελεσματικά. Το πρόστιμο, σύμφωνα με την Ofcom, αντικατοπτρίζει τη ζημιά που υπέστησαν οι πελάτες λόγω των καθυστερήσεων.

Στο πλαίσιο της καθολικής υποχρέωσης εξυπηρέτησης (USO), η Royal Mail υποχρεούται να παραδίδει επιστολές έξι ημέρες την εβδομάδα και δέματα πέντε σε κάθε διεύθυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από τον Ιούλιο, ορισμένες περιοχές λαμβάνουν επιστολές δεύτερης κατηγορίας μόνο κάθε δεύτερη εργάσιμη ημέρα, καθώς και όχι τα Σάββατα, μια αλλαγή που είχε προτείνει η Ofcom.

Αντιδρώντας στην απόφαση, εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε: «Αναγνωρίζουμε την απόφαση που έλαβε σήμερα η Ofcom και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να επιτύχουμε περαιτέρω βιώσιμες βελτιώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών μας». Πρόσθεσε ότι η μείωση των παραδόσεων δεύτερης κατηγορίας σε ορισμένες περιοχές συνέβαλε σε μια ριζική αλλαγή στην ποιότητα των υπηρεσιών, ενώ έγιναν βελτιώσεις στην πρόσληψη, την εκπαίδευση και την υποστήριξη των εργαζομένων.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/10/2025 - 12:27
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