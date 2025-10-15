Χέγκσεθ: Πιέζει τα ευρωπαϊκή κράτη να αγοράσουν αμερικανικά όπλα για την ουκρανική στήριξη

Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αγοράσουν και να δωρίσουν «ακόμα περισσότερα» αμερικανικά όπλα για την Ουκρανία, στο πλαίσιο μιας βασικής πρωτοβουλίας εξοπλισμού, καθώς οι υπουργοί Άμυνας της Συμμαχίας συγκεντρώθηκαν στην έδρα του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες την Τετάρτη (15/10).

Μιλώντας μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κατά την άφιξή τους στη σύνοδο, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι οι αγορές θα γίνουν μέσω της Πρωτοβουλίας Προτεραιότητας Αμυντικών Αναγκών της Ουκρανίας (PURL), με σκοπό να δοθεί στην Ουκρανία μεγαλύτερη «ισχύ πυρός».

«Η προσδοκία μας σήμερα είναι να δωρίσουν περισσότερες χώρες ακόμα περισσότερα, να αγοράσουν ακόμα περισσότερα για να ενισχύσουν την Ουκρανία, ώστε να οδηγηθεί η σύγκρουση σε μια ειρηνική κατάληξη», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Ο Ρούτε ανακοίνωσε την πρωτοβουλία PURL μαζί με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούλιο. Το σχέδιο προβλέπει ότι τα ευρωπαϊκά μέλη της Συμμαχίας, μαζί με τον Καναδά, θα αναλαμβάνουν τακτικά το κόστος για εξοπλισμό αμερικανικής κατασκευής, τον οποίο χρειάζεται η Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τις ρωσικές επιθέσεις.

Το ΝΑΤΟ δηλώνει ότι τα μέλη του έχουν ήδη συνεισφέρει 2 δισεκατομμύρια δολάρια στην πρωτοβουλία PURL. Μέσω αυτής, η Ουκρανία κατάφερε να αποκτήσει απολύτως αναγκαίο στρατιωτικό εξοπλισμό, όπως αναχαιτιστικά για τα συστήματα αεράμυνας Patriot και πυραύλους για τα συστήματα πυραυλικού πυροβολικού υψηλής κινητικότητας (HIMARS).

Το πρώτο πακέτο χρηματοδοτήθηκε από την Ολλανδία, ενώ το δεύτερο από τα σκανδιναβικά μέλη του ΝΑΤΟ — τη Σουηδία, τη Δανία και τη Νορβηγία. Η Γερμανία χρηματοδότησε το τρίτο πακέτο, ενώ ο Καναδάς ανέλαβε το τέταρτο.

Η Ουκρανία ανέφερε ότι το Βέλγιο, η Ισλανδία, το Λουξεμβούργο, καθώς και τα κράτη της Βαλτικής — η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία — έχουν επίσης συμφωνήσει να προσφέρουν χρηματοδότηση.

«Ειρήνη επιτυγχάνεται όταν είσαι ισχυρός, όχι όταν χρησιμοποιείς δυνατά λόγια ή κουνάς το δάχτυλο. Την πετυχαίνεις όταν έχεις ισχυρές και πραγματικές δυνατότητες, τις οποίες οι αντίπαλοι σέβονται. Και πιστεύω ότι αυτό ακριβώς κάνει το ΝΑΤΟ. Πιστεύω ότι αυτό ακριβώς είναι η πρωτοβουλία PURL», δήλωσε ο Χέγκσεθ.