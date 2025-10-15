Φλωρίδης: Δεν μπορεί η Δικαιοσύνη να αποδίδεται στο «πεζοδρόμιο»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σε δηλώσεις του στο Ρ/Σ ΣΚΑΪ, ενόψει της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών που έχει προγραμματιστεί για τις 23 Μαρτίου 2026, τόνισε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην κριτική επιμέρους αποφάσεων της δικαιοσύνης και στην αμφισβήτηση του θεσμού στο σύνολό του.

Αναφερόμενος σε φαινόμενα που υπονομεύουν το κύρος του θεσμού, ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε: «Υπάρχει και ένα ιδεολόγημα μετά, ότι «είναι όλο το σύστημα σάπιο και είμαι εδώ για να το ξεσκεπάσω, άρα να ελέγχω εγώ τη δικαιοσύνη». Να αποδίδει τη δικαιοσύνη στο πεζοδρόμιο, να αποδίδει τη δικαιοσύνη στις πλατείες, που σημαίνει δηλαδή ότι θα περιπέσουμε σε μια κατάσταση ζούγκλας, που σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να αποχαιρετήσουμε τη δημοκρατία μας».

Ο υπουργός προειδοποίησε ότι η συνολική αμφισβήτηση της δικαιοσύνης αποτελεί κίνδυνο για τη δημοκρατία και τόνισε ότι «κάποιοι θα συνεχίσουμε να δίνουμε τη μάχη για αυτήν τη δημοκρατία, η οποία περιέχει μέσα της την αλήθεια. Γιατί το δικαστήριο θα φέρει στο φως την αλήθεια ενώπιον του ελληνικού λαού».

Αναφερόμενος στην απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ο κ. Φλωρίδης δήλωσε ότι πρόκειται για «έναν άνθρωπο δυστυχισμένο που έχασε το παιδί του», τονίζοντας πως ούτε ο ίδιος ούτε οι νομικοί του εκπρόσωποι είχαν προσέλθει επί δυόμισι χρόνια για να εκφράσουν κάποιο παράπονο στην ανάκριση.

«Και εμφανίζεται πριν υποβάλει το αίτημα να ξεκινάει μία ακραία μορφή διαμαρτυρίας - απεργία πείνας - πριν υποβάλει το αίτημα. Το αίτημα έφτασε στα χέρια των δικαστικών αρχών αργότερα αφότου ξεκίνησε και από εκεί και πέρα ζήσαμε όλα αυτά τα οποία ζήσαμε», ανέφερε.

Ο υπουργός εξήγησε πως η δικαιοσύνη λειτουργεί με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους, όχι «με τους πολιτικούς χρόνους, τους τηλεοπτικούς ή τους χρόνους του reality show». Κατηγόρησε, τέλος, ορισμένους ότι χρησιμοποίησαν τον πόνο του Ρούτσι και των συγγενών των θυμάτων, επιχειρώντας «έναν ωμό εκβιασμό στη δικαιοσύνη, ότι θέλετε δεν θέλετε θα ξανανοίξετε την ανάκριση».