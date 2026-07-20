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Κομισιόν: Πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 550 εκατ. ευρώ στην AliExpress για παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα
Ειδήσεις
14:46 - 20 Ιουλ 2026

Κομισιόν: Πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 550 εκατ. ευρώ στην AliExpress για παράνομα και επικίνδυνα προϊόντα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε τη Δευτέρα (20/7) στην κινεζική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου AliExpress πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 550 εκατ. ευρώ, κρίνοντας ότι απέτυχε να αποτρέψει τη διάθεση παράνομων και επικίνδυνων προϊόντων μέσω της πλατφόρμας της.      

«Υπήρχαν πολλά προϊόντα απομίμησης, μη ασφαλή παιχνίδια και επικίνδυνα καλλυντικά που παρέμεναν διαθέσιμα στην πλατφόρμα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε στους δημοσιογράφους, πριν από την επίσημη ανακοίνωση, η επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για την τεχνολογία, Henna Virkkunen.

«Τα συγκεκριμένα προϊόντα εξακολουθούσαν να προτείνονται και να διαφημίζονται στην πλατφόρμα, ακόμη και όταν ήταν ήδη γνωστό ότι δεν πληρούσαν τα προβλεπόμενα πρότυπα ασφαλείας», συμπλήρωσε στο ίδιο φόντο.

Όπως επισημαίνει το Politico, το συγκεκριμένο πρόστιμο αποτελεί το μεγαλύτερο που έχει επιβάλει μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA), του ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τη λειτουργία των μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών.

Ο DSA υποχρεώνει τις πολύ μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες, μεταξύ των οποίων και την AliExpress, η οποία ανήκει στον κινεζικό τεχνολογικό όμιλο Alibaba, να αξιολογούν και να περιορίζουν τους κινδύνους που συνδέονται με τη διάδοση παράνομου περιεχομένου και παράνομων προϊόντων μέσω των υπηρεσιών τους.

Η Virkkunen επισήμανε ότι η διαπίστωση πως η AliExpress απέτυχε να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει αυτούς τους κινδύνους «είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τους καταναλωτές, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των επιχειρήσεων που συμμορφώνονται με όλους τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

Να σημειωθεί επίσης ότι το πρόστιμο-ρεκόρ αποτελεί την τρίτη κύρωση που επιβάλλεται μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του Digital Services Act.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω απόφαση έρχεται δύο μήνες μετά την επιβολή προστίμου 200 εκατ. ευρώ στην ανταγωνιστική πλατφόρμα Temu για παρόμοιες παραβάσεις.

«Κατά τον καθορισμό του ύψους του προστίμου λάβαμε υπόψη τόσο τη διάρκεια όσο και τη σοβαρότητα αυτών των παραβάσεων», δήλωσε η Virkkunen, υπενθυμίζοντας ότι στην περίπτωση της Temu οι παραβάσεις αφορούσαν αποκλειστικά την ανεπαρκή εποπτεία της πλατφόρμας ως προς τα παράνομα προϊόντα που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το χρονικό της έρευνας κατά της AliExpress

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ξεκινήσει επίσημη έρευνα κατά της AliExpress τον Μάρτιο του 2024, εξετάζοντας πιθανές παραβιάσεις του DSA, οι οποίες αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη διαφάνεια της πλατφόρμας σχετικά με τις διαφημίσεις και τα συστήματα προτάσεων προϊόντων προς τους χρήστες.

Πολλές από αυτές τις εικαζόμενες παραβάσεις είχαν ήδη διευθετηθεί μέσω σειράς δεσμεύσεων που ανέλαβε η εταιρεία τον Ιούνιο του 2025.

Στα νεότερα πορίσματά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η AliExpress δεν αξιολόγησε επαρκώς εάν διέθετε το απαραίτητο προσωπικό για τον έλεγχο πιθανώς παράνομων προϊόντων.

Όπως ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων πριν από την ανακοίνωση της απόφασης, αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι υπεύθυνοι ελέγχου περιεχομένου να είναι υπερφορτωμένοι με υποθέσεις, διαθέτοντας «μόλις 10 έως 20 δευτερόλεπτα για να εξετάσουν εάν ένα προϊόν ήταν παράνομο».

Παράλληλα, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η εταιρεία δεν αξιολόγησε επαρκώς τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα προτάσεων προϊόντων και οι διαφημιστικοί της αλγόριθμοι ενίσχυαν τη διάδοση παράνομων προϊόντων.

Επιπλέον, βασιζόταν σε διαδικασίες συμμόρφωσης οι οποίες, σύμφωνα με την Επιτροπή, μπορούσαν εύκολα να παρακαμφθούν μέσω εσφαλμένης κατηγοριοποίησης των προϊόντων.

Όπως μεταδίδει το Politico, η AliExpress έχει προθεσμία έως τις 20 Οκτωβρίου να καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των παραβάσεων, οι οποίες, σύμφωνα με την Επιτροπή, συνεχίστηκαν τουλάχιστον έως τον Ιούνιο του 2025. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με πρόσθετες κυρώσεις.

Εκπρόσωπος της AliExpress χαρακτήρισε το πρόστιμο «δυσανάλογο», επισημαίνοντας σε ανακοίνωση που εκδόθηκε τη Δευτέρα ότι η εταιρεία «ήταν και παραμένει απολύτως προσηλωμένη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, ενώ έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους στην αξιολόγηση και τον περιορισμό των κινδύνων, στην ασφάλεια των προϊόντων και στην προστασία των καταναλωτών».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η AliExpress «εξετάζει προσεκτικά την απόφαση και αξιολογεί όλες τις διαθέσιμες επιλογές» σχετικά με τα επόμενα βήματά της.

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