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Επιχείρηση νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε ακινησία – Βαρύ πρόστιμο
Φορολογία
11:59 - 16 Αυγ 2026

Επιχείρηση νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε ακινησία – Βαρύ πρόστιμο

Reporter.gr Newsroom
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Ένας έλεγχος της ΑΑΔΕ σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο ήταν η αφορμή για να αποκαλυφτεί η απάτη, που είχε στήσει επιχείρηση ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα.

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρήκαν ότι το συγκεκριμένο όχημα, παρότι είχε δηλωθεί σε ακινησία, ήταν μισθωμένο και βρισκόταν κανονικά σε κυκλοφορία.

Αυτό οδήγησε τους ελεγκτές να ψάξουν βαθύτερα, να διαπιστώσουν τελικά ότι συνολικά 132 οχήματα της επιχείρησης είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανίζονταν στο Ψηφιακό Πελατολόγιο Οχημάτων ως μισθωμένα.

Υπενθυμίζεται ότι για την κυκλοφορία οχήματος που έχει τεθεί σε ακινησία προβλέπεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, πλέον των τελών κυκλοφορίας και των λοιπών προβλεπόμενων επιβαρύνσεων.

Για τα 132 οχήματα, στα οοία διαπιστώθηκε η παράβαση, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 1,32 εκατ. ευρώ.

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