Αγώνας δρόμου Anthropic - OpenAI για την είσοδό τους στο χρηματιστήριο

Η Anthropic (εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης με τη στήριξη της Google και της Amazon) προσέλαβε τη δικηγορική εταιρεία Wilson Sonsini στις ΗΠΑ για να ξεκινήσει προετοιμασίες για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο από το 2026, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται άτομα με γνώση του θέματος.

Οι συζητήσεις βρίσκονται ακόμη σε αρχικά στάδια και δεν έχουν οριστεί ανάδοχοι· ωστόσο, η πιθανή δημόσια εγγραφή συζητείται με μεγάλες επενδυτικές τράπεζες. Ο δημιουργός του chatbot Claude βρίσκεται επίσης σε επαφές για γύρο ιδιωτικής χρηματοδότησης που θα αποτιμούσε την εταιρεία πάνω από 300 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

«Είναι αρκετά συνηθισμένη πρακτική για εταιρείες που λειτουργούν στο δικό μας επίπεδο κλίμακας και εσόδων να λειτουργούν ουσιαστικά σαν να είναι ήδη δημόσιες», δήλωσε εκπρόσωπος της Anthropic (ANTHRO) στους FT.

Ένας από τους πληροφοριοδότες ανέφερε ότι η Anthropic θα μπορούσε να είναι έτοιμη για τη δημόσια πρόταση το 2026, ενώ ένας άλλος τόνισε ότι μια τόσο σύντομη προθεσμία είναι μάλλον απίθανη.

Η Wilson Sonsini συμβουλεύει την Anthropic από το 2022 και έχει επίσης εργαστεί σε άλλες τεχνολογικές δημόσιες εγγραφές όπως της Google, της LinkedIn και της Lyft.

Ο ανταγωνιστής της, η OpenAI, προετοιμάζεται επίσης για ένα πιθανό IPO στα τέλη του 2026, με ενδεχόμενη αποτίμηση στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.