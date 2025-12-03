Συντάξεις Ιανουαρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής - Ποιοι πληρώνονται από τις 19 Δεκεμβρίου

Στο νέο σχεδιασμό είναι κοινή η ημερομηνία καταβολής για κύριες και επικουρικές συντάξεις, αλλά υπάρχουν σαφείς αλλαγές στις ημέρες πληρωμής μισθωτών και μη μισθωτών.
Πληρωμές την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν.4387/2016) – Όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017
- ΟΑΕΕ – Μη μισθωτοί
- ΟΓΑ – Αγρότες
- ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) – Ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες
Πληρωμές τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
- ΙΚΑ – Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα
- ΝΑΤ – Ναυτικοί
- Δημόσιο – Συνταξιούχοι δημοσίου
- Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών) – Ίδιες ημερομηνίες με Δημόσιο
Να σημειωθεί ότι τα χρήματα από τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων συνταξιούχων και εμφανίζονται στο ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη, μετά τις 5 το απόγευμα.