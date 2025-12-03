Συντάξεις Ιανουαρίου: Οι ημερομηνίες πληρωμής - Ποιοι πληρώνονται από τις 19 Δεκεμβρίου

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ΕΦΚΑ εφαρμόζει νέο προγραμματισμό πληρωμών λόγω των γιορτών.

Στο νέο σχεδιασμό είναι κοινή η ημερομηνία καταβολής για κύριες και επικουρικές συντάξεις, αλλά υπάρχουν σαφείς αλλαγές στις ημέρες πληρωμής μισθωτών και μη μισθωτών.

Πληρωμές την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν.4387/2016) – Όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017

ΟΑΕΕ – Μη μισθωτοί

ΟΓΑ – Αγρότες

ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) – Ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες

Πληρωμές τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

ΙΚΑ – Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

ΝΑΤ – Ναυτικοί

Δημόσιο – Συνταξιούχοι δημοσίου

Συνταξιούχοι δημοσίου Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών) – Ίδιες ημερομηνίες με Δημόσιο

Να σημειωθεί ότι τα χρήματα από τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων συνταξιούχων και εμφανίζονται στο ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη, μετά τις 5 το απόγευμα.