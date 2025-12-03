Γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία: Ανατροπή προσδοκιών και επιστροφή στην απαισιοδοξία τον Οκτώβριο

Μετά από μια απότομη άνοδο τον Οκτώβριο, ο Δείκτης Επιχειρηματικού Κλίματος για τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία υποχώρησε αισθητά τον Νοέμβριο, πέφτοντας στις μείον 20,0 μονάδες από τις μείον 13,4* μονάδες του Οκτωβρίου. Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στις πιο απαισιόδοξες επιχειρηματικές προσδοκίες. «Αυτές οι διακυμάνσεις στο επιχειρηματικό κλίμα αντικατοπτρίζουν το πολύ υψηλό και αυξανόμενο επίπεδο αβεβαιότητας στην οικονομική πολιτική στη Γερμανία και παγκοσμίως», σημειώνει η ειδικός του ifo για τον κλάδο, Ανίτα Βελφλ.

Παρότι οι εταιρείες της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας αξιολόγησαν την επιχειρηματική τους κατάσταση τον Νοέμβριο ως κάπως καλύτερη σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, αυτή εξακολουθεί να παραμένει σε αρνητικό έδαφος. Ο δείκτης ανέβηκε στις μείον 17,0 μονάδες από τις μείον 21,7* μονάδες τον Οκτώβριο. Οι εταιρείες μείωσαν τις επιχειρηματικές τους προσδοκίες τον Νοέμβριο στις μείον 23,0 μονάδες, από τις μείον 4,6* μονάδες τον Οκτώβριο, ανατρέποντας έτσι πλήρως τη θετική προοπτική του προηγούμενου μήνα.

Οι εταιρείες αξιολόγησαν τον όγκο των παραγγελιών τους τον Νοέμβριο ως κάπως καλύτερο από τον προηγούμενο μήνα: σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, οι εισερχόμενες παραγγελίες σταθεροποιήθηκαν έως τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ οι παραγγελίες από την ευρωζώνη αυξήθηκαν μάλιστα σημαντικά μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2025. Ωστόσο, οι εταιρείες δεν αναμένουν νέα ώθηση από το διεθνές εμπόριο τους προσεχείς μήνες. Οι εξαγωγικές προσδοκίες υποχώρησαν τον Νοέμβριο στις μείον 8,7 μονάδες από τις συν 15,7* μονάδες τον Οκτώβριο.