«Οι μηχανές δεν ελέγχονται»: Ο Σάντερς καλεί τους κολοσσούς της ΤΝ να πατήσουν φρένο

Ο ανεξάρτητος γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς του Βερμόντ καλεί τους κορυφαίους CEO της τεχνητής νοημοσύνης να «παγώσουν» την ανάπτυξη της AI, προειδοποιώντας ότι, σε διαφορετική περίπτωση, οι νομοθέτες θα παρέμβουν.

Σύμφωνα με μετάδοση του Axios, ο Σάντερς αυξάνει την πίεση προς τη βιομηχανία της Τεχνητής Νοημοσύνης ενόψει των εκλογών, συνεχίζοντας την προοδευτική πολιτική γραμμή του, η οποία επηρεάζει ήδη τον τρόπο με τον οποίο ορισμένοι υποψήφιοι τοποθετούνται για το ζήτημα.

«Κύριε Άλτμαν, κύριε Αμοντέι και κύριε Ζάκερμπεργκ: Προς όφελος της ανθρωπότητας, τηρήστε τα λόγια σας. Σταματήστε την ανάπτυξη της ΤΝ. Δεν είναι πολύ αργά για να αποφύγουμε την καταστροφή. Σταματήστε να κατασκευάζετε μηχανές που οι άνθρωποι δεν μπορούν να ελέγξουν», έγραψε ο Σάντερς σε επιστολή που κοινοποιήθηκε πρώτα στο Axios.

«Να είμαι απολύτως ξεκάθαρος: Αν δεν λάβετε τα κατάλληλα μέτρα τώρα, εγώ και οι συνάδελφοί μου στη Γερουσία των ΗΠΑ θα το κάνουμε».

Η επιστολή εστάλη στον Σαμ Άλτμαν της OpenAI, στον Ντάριο Αμοντέι της Anthropic και στον Μαρκ Ζάκερμπεργκ της Meta.

Ο Σάντερς επικαλέστηκε προηγούμενες δηλώσεις των τριών εταιρειών, σύμφωνα με τις οποίες θα σταματούσαν ή θα ανέστελλαν την ανάπτυξη εάν τα συστήματα ΤΝ που αναπτύσσουν γίνονταν υπερβολικά επικίνδυνα ώστε να ελεγχθούν με ασφάλεια.

«Σε μια στιγμή που έχουμε δει απώλεια του ανθρώπινου ελέγχου και τη δημιουργία δυνητικά επικίνδυνων ιών, οι εταιρείες σας συνεχίζουν να τρέχουν μπροστά — επενδύοντας δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε μια τεχνολογία που κανείς δεν μπορεί να κατανοήσει, να προβλέψει ή να ελέγξει πλήρως», ανέφερε ο Σάντερς.

Η μεγάλη εικόνα

Η ταχύτατη πρόοδος των δυνατοτήτων της ΤΝ έχει προκαλέσει αυξημένη ανησυχία τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ερευνητές χρησιμοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη για την ανάπτυξη νέων ιών, ενώ οι Meta, OpenAI και Anthropic ανέφεραν περιστατικά στα οποία μοντέλα τους παρουσίασαν ανεξέλεγκτη συμπεριφορά. Ο Σάντερς επικαλέστηκε και τις δύο εξελίξεις στην επιστολή του.

Την περασμένη εβδομάδα, η OpenAI επέλεξε να καθυστερήσει την κυκλοφορία του τελευταίου της μοντέλου, Astra.

Περισσότεροι από 1.200 εργαζόμενοι σε κορυφαίες εταιρείες ΤΝ ζητούν από την αμερικανική κυβέρνηση να στηρίξει μια διεθνή προσπάθεια για την επιβράδυνση της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Το παρασκήνιο

Η νομοθεσία για την ΤΝ, και ειδικά οι πρωτοβουλίες που προωθούνται από έναν προοδευτικό πολιτικό όπως ο Σάντερς, δύσκολα θα συγκεντρώσουν την απαιτούμενη στήριξη στο σημερινό Κογκρέσο για να γίνουν νόμος.

Προς το παρόν, το πιθανότερο είναι να δούμε ψηφίσματα με συμβολικό χαρακτήρα και εκστρατείες δημόσιας πίεσης. Αν, όμως, οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο ενός από τα δύο σώματα του Κογκρέσου, στο τραπέζι θα μπορούσαν να μπουν έρευνες του Κογκρέσου και κλητεύσεις, με στόχο να λογοδοτήσουν οι CEO των τεχνολογικών κολοσσών.