Λοβέρδος για τη σύλληψη του γιου του: Τον στηρίζω, αλλά δεν δικαιολογώ την πράξη του

«Ο νόμος είναι ίδιος για όλους τους πολίτες, είτε άνδρες είτε γυναίκες είτε νεότεροι είτε μεγαλύτεροι. Είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο και ο νόμος συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο», όπως είπε ο κ. Λοβέρδος στο Kontra και συμπλήρωσε:
«Το παιδί μου είναι το παιδί μου, το στηρίζω, αλλά δεν δικαιολογώ κάθε πράξη του. Ποια είναι η πράξη του, θα την εξετάσει το δικαστήριο».
Σε βάρος του 19χρονου γιου του πρώην υπουργού είχε σχηματιστεί δικογραφία για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση, ενώ του αποδόθηκαν και πρόσθετες τροχονομικές παραβάσεις.
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Το μισθωμένο αυτοκίνητο που οδηγούσε κινούνταν με επικίνδυνους ελιγμούς μέσα σε κατοικημένη περιοχή και, σύμφωνα με τηλεοπτικά ρεπορτάζ, κατά τη σύλληψή του φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;»
Ο Ανδρέας Λοβέρδος, δήλωσε το βράδυ της Τρίτης ότι η συγκεκριμένη φράση δεν περιλαμβάνεται στη δικογραφία, διευκρινίζοντας επίσης πως πρόκειται για τον μικρό του γιο, τον Δημήτρη, καθώς έχει δύο γιους.