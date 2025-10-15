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Πλακιάς - Τέμπη: Δεν υπάρχει δίκη αν δεν καθίσουν στο σκαμνί Καραμανλής και Τριαντόπουλος
Ειδήσεις
18:11 - 15 Οκτ 2025

Πλακιάς - Τέμπη: Δεν υπάρχει δίκη αν δεν καθίσουν στο σκαμνί Καραμανλής και Τριαντόπουλος

Reporter.gr Newsroom
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Ο Νίκος Πλακιάς που έχασε τα παιδιά του στα Τέμπη τάχθηκε απέναντι στο σβήσιμο των ονομάτων των θυμάτων από την πλατεία Συντάγματος.

«Όταν το κράτος κάνει το καθήκον του και δούμε ότι αποδίδεται Δικαιοσύνη, εγώ πρώτος θα πάω να σβήσω τα ονόματα των παιδιών μου μπροστά από τη Βουλή. Όσο όμως οι κατηγορίες του κ. Καραμανλή παραμένουν πλημμελήματα, δεν θα φύγω από το Σύνταγμα» δήλωσε ο Νίκος Πλακιάς μιλώντας στο Open.

Σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης να αναθέσει τη φύλαξη του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Άμυνας σχολίασε:

«Χθες βγήκε ημερομηνία για τη δίκη και εμείς κακώς ασχολούμαστε με το τι θα γίνει στον Άγνωστο Στρατιώτη. Τα ονόματα των 57 νεκρών γράφτηκαν από έναν συγγενή και έχουν συμβολικό χαρακτήρα» είπε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Ο λόγος που γράφτηκαν εκεί είναι ότι τα παιδιά μας τα χάσαμε από την κρατική αμέλεια. Από ένα κράτος που τα δολοφόνησε, που δεν αξιοποίησε τα κονδύλια για τον λόγο που του δόθηκαν και αποτέλεσμα είναι τα παιδιά να γίνουν ονόματα στο Σύνταγμα».

«Πρέπει να μείνουν εκεί τα ονόματα για έναν λόγο. Όσο ο κ. Καραμανλής δεν πάει στο δικαστικό συμβούλιο, όσο οι κατηγορίες του παραμένουν πλημμελήματα, εγώ θα είμαι εκεί, δίπλα στα 57 ονόματα. Όταν το κράτος κάνει το καθήκον, τότε εγώ πρώτος θα πάω και θα σβήσω των παιδιών μου. Μέχρι τότε, θα μείνουν εκεί για να θυμίζουν το άδικο. Απονομή Δικαιοσύνης είναι να δούμε να κάθονται στο σκαμνί αυτοί που πρέπει να καθίσουν, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται» συνέχισε ο κ. Πλακιάς.

Πρόσθεσε ακόμα πως «για εμάς δεν υπάρχει δίκη αν δεν καθίσουν στο σκαμνί Καραμανλής, Τριαντόπουλος και όποια άλλα πολιτικά πρόσωπα έχουν ευθύνη».

Τέλος, σχολίασε και τη δήλωση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος τον επικαλέστηκε και είπε ότι «εγώ άκουσα έναν πατέρα που έχασε τις κόρες του και την ανιψιά του να λέει ότι δεν θέλει ο κόσμος να πατά τα ονόματα των παιδιών του». Σε αυτή τη δήλωση ο κ. Πλακιάς απάντησε ως εξής: «Αυτή ήταν μια δήλωση που είχα κάνει τις πρώτες μέρες που ένιωθα ότι δεν ήταν ωραίο να περνούν από πάνω οι τουρίστες και οι επισκέπτες και να βγάζουν φωτογραφίες. Ξεκαθαρίζω όμως ότι τώρα αυτό που λέω είναι ότι μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη, τα ονόματα δεν θα σβηστούν».

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