Τρίτωσε το... κακό στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Ρευστοποιήσεις σε δεικτοβαρείς τίτλους

Τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση έντονων ρευστοποιήσεων σε δεικτοβαρείς τίτλους στο ΧΑ με τον ΓΔ να μην επιβεβαιώνει την πρωινή ανοδική αντίδραση (υψηλό ΓΔ 2074 +0,88%) και την σταδιακή επικράτηση των πωλητών, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα το κλείσιμο της αγοράς στις 2045 μονάδες -0,54-% με τον τζίρο μόνιμα υψηλό στα 252 εκατ. ευρώ.

Παραμένει ανησυχητική η εικόνα στη Metlen -5,1% που απέχει πλέον ~ 25% από τα πρόσφατα υψηλά του Αυγούστου με τα funds που έχουν shortάρει την μετοχή (Millenium, Marshall κα) να μην βρίσκουν ισχυρές αντιστάσεις στον σχεδιασμό τους και την μετοχή να έχει μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που μας είχε συνηθίσει έως τώρα.

Αν στα παραπάνω δεδομένα προσθέσουμε και τις αντίστοιχες πιέσεις το τελευταίο διάστημα σε μετοχές που έχουν δείξει εξωστρεφή χαρακτηριστικά (ΟΠΑΠ, ΕΕΕ, ΤΙΤΑΝ, ΕΧΑΕ, ΙΝΛΟΤ κα) τότε συνάγεται το συμπέρασμα ότι η μεγάλη επιτυχία των τελευταίων ετών στο ΧΑ έχει και τις συνέπειές της. Η διεθνοποίηση έχει πάντα δύο όψεις, πολλές φορές μη φιλικές προς τους επενδυτές.

Στο μεταξύ, συνάντηση της διοίκησης του ΟΠΑΠ -0,3% με επενδυτές πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (15/10), σχετικά με το μείζον θέμα που έχει προκύψει για την συμφωνία με την Allwyn. Υπήρξαν πολλές ερωτήσεις γύρω από την χρησιμότητα των προνομιούχων μετοχών και την χαμηλότερη μερισματική απόδοση των επόμενων ετών, με τις διοικήσεις και των δύο εταιριών να δίνουν αρκετά πειστικές απαντήσεις στο κομμάτι των μερισμάτων (που έτσι και αλλιώς θα μειώνονταν σταδιακά μέχρι το 2030) αλλά όχι τόσο ξεκάθαρες στο θέμα των προνομιούχων, τουλάχιστον στη βάση που δεν υπάρχει έως τώρα συγκεκριμένο M&A plan που να την αιτιολογεί πλήρως.

Optima +1,6% EEE +1,1% , ΑΡΑΙΓ +3% και Cener +0,9% με τα μεγαλύτερα κέρδη ως αντίβαρο στις πιέσεις σε Aktr -2,1%, ΕΛΠΕ -1,7%, ΔΕΗ -1,1%, ΜΠΕΛΑ -1,1% , αρνητική εικόνα και στην χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (ΑΛΜΥ +4%, ΜΟΤΟ +1,9% και ΦΡΛΚ +1,5%.

Η αγορά βρίσκεται σε μια κρίσιμη συγκυρία και θα πρέπει να δείξει άμεσα αντανακλαστικά για να μην οδηγηθεί σε καθαρά αρνητικό momentum το επόμενο διάστημα - ιδιαίτερα αν διασπαστούν καθοδικά οι 2030 μονάδες.

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης