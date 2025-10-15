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ΣΥΡΙΖΑ: Κυβερνητική καταστολή για να μη χαλάσει η επικοινωνιακή φιέστα στο νοσοκομείο «Αττικόν»
Πολιτική
17:35 - 15 Οκτ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Κυβερνητική καταστολή για να μη χαλάσει η επικοινωνιακή φιέστα στο νοσοκομείο «Αττικόν»

Reporter.gr Newsroom
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«Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός διάλυσης της Υγείας έστησαν ακόμα ένα επικοινωνιακό σόου σήμερα με την επίσκεψή τους στο νοσοκομείο Αττικόν», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Την ίδια στιγμή επιστράτευσαν δεκάδες αστυνομικούς όλων των μονάδων για να επιτεθούν με σπρωξιές, προπηλακισμούς και δακρυγόνα στους εργαζόμενους που διαδήλωναν ενάντια στη συνεχή υποβάθμιση του νοσοκομείου», αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Την ίδια μέρα που Μητσοτάκης και Γεωργιάδης φωτογραφίζονται μπροστά σε άδεια κρεβάτια, οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι 130 ασθενείς βρίσκονταν σε ράντζα και φορεία και ότι χρειάζονται ακόμα 125 νοσηλευτές για να λειτουργεί το νοσοκομείο στο όριο ασφαλείας».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλαζονική και κυνική ταυτόχρονα, επιστράτευσε για ακόμη μια φορά τους μηχανισμούς καταστολής για να μη χαλάσει η επικοινωνιακή της φιέστα. Αλλά μάταια. Η πραγματικότητα του διαλυμένου ΕΣΥ, με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν κρύβεται», καταλήγει η ανακοίνωση.

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